Gemeentebestuur in Ingelmunster steunt verder de geestelijke gezondheidzorg

Tijdens de online gemeenteraad op dinsdagavond stond schepen Katrien Vandecasteele stil bij een verlening rond de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg. De gemeente keurde dit reglement goed tot 31 december 2022.

In Ingelmunster werd in het kader van de ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg een toelage van 10.000 euro voorzien om tussen te komen in de kosten voor het verlenen van psychosociale hulp door erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust en voor psychologische hulpverlening bij de verwerking van de gevolgen van de Coronacrisis. Er werd een reglement voorzien. Dit reglement bepaalt wie kan genieten van deze tussenkomst. “Deze tussenkomst kan uitsluitend aangewend worden voor burgers die in Ingelmunster wonen voor medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW en voor mensen tewerkgesteld binnen de zorgsector te Ingelmunster”, zegt schepen Katrien Vandecasteele.

“De toelage dient als tussenkomst in het remgeld na consultatie bij een erkend psycholoog of psychotherapeut, op voorschrift van een (huis)arts, en bedraagt maximum 25 euro per sessie, beperkt tot een maximum van 100 euro per persoon. Maandelijks ontvangt het OCMW nieuwe aanvragen, waarbij het nut en heil van deze toelage zeker bewezen is. Op heden is er nog 4.467,23 euro beschikbaar van de 10.000 euro. De coronacrisis is zeker niet voorbij en het blijft een zeer precaire periode, waarbij de kwetsbaarheid en machteloosheid bij sommige mensen toeneemt. Gezien de complexiteit en de impact die corona met zich meebrengt, stellen we voor dat het reglement rond de tussenkomst voor psychische ondersteuning met een jaar wordt verlengd en dit tot 31 december 2022.”

Filip Blanckaert, CD&V-oppositie, vond het positief dat dit initiatief wordt verlengd. Hij vroeg van deze verlenging én nogmaals de werkwijze door te sturen naar de plaatselijke huisartsen, zodat ze op de hoogte zijn.