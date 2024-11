Gemeente stopt samenwerking met ontwerpers De Samenkomst

Het schepencollege zette de samenwerking met de ontwerpers voor de nieuwbouw zaal De Samenkomst en vlakbij de nieuwbouw voor de muziek- en kunstacademie in Ledegem stop. Dat maakte burgemeester Bart Dochy (cd&v/VD) bekend op de gemeenteraad. “Momenteel zijn we nog aan het onderhandelen hoe we het afhandelen”, klonk het. De ontwerper zal uiteraard een schadevergoeding vragen.

De keuze voor de ontwerper werd gekoppeld aan een wedstrijd. De jury weerhield drie ontwerpers en die kwamen hun plannen aan het publiek voorstellen, destijds in De Samenkomst. Uiteindelijk viel de keuze op Ae Architecten (Gent) en Czvek-Rigby (Anderlecht).

Fractieleider Caroline Seynhaeve (Vooruit) kwam tijdens de laatste gemeenteraad van deze legislatuur opnieuw tussen over De Samenkomst. De burgemeester gaf aan dat men uitkomt op 8 miljoen euro, zonder de omgevingswerken. “Dat was niet haalbaar”, zegt Bart Dochy. “We hebben dat op een eerlijke manier naar de verenigingen gecommuniceerd.”

De harmonie Sint-Cecilia gebruikt gewezen Ampe’s Gym en de Academie de school. “We gaan permanent in gesprek met de verenigingen en willen zo snel mogelijk de muziekacademie bouwen zodat het repetitielokaal van de harmonie Sint-Cecilia terug bruikbaar is”, zegt Dochy De harmonie gaat nu even naar de kerk in Beitem voor een activiteit. Wij zullen wel het verschil tussen het huren van De Samenkomst en de kerk in Beitem bijleggen.”

“Dat klopt”, bevestigt voorzitter Bart Hanssens. “Prioriteit was een zaal om het evenement te kunnen organiseren. Nu kunnen we beginnen met de organisatie zelf. Zondag 6 april organiseren we een concert met onze harmonie, jeugdharmonie Sonore en als gasten het koperensemble De Brasserie uit Ieper.”

De nieuwbouw voor de muziek- en kunstacademie komt er maar niet zoals het eerst voorzien was. “We willen echt een goede, kwaliteitsvolle oplossing op een duurzame wijze en een financieel verstandige manier”, zegt de burgemeester. “Het was niet verantwoord voor onze inwoners om zo’n project te realiseren.”