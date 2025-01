Geert Lesage legt eed af en is officieel gemeenteraadslid: “Ben hier heel warm ontvangen”

De Kuurnse gemeenteraad heeft er sinds 22 januari ook officieel een nieuw raadslid bij onder de vorm van Geert Lesage (66). De N-VA-politicus was eerste opvolger en sinds Nancy Parmentier begin deze maand besloot om na één gemeenteraad afstand te nemen van haar plek mag Geert het N-VA-team vervoegen. Woensdag legde hij officieel de eed af, in aanwezigheid van zijn fanclub uiteraard.

We belden hem the day after even op. “Ik heb een heel goed gevoel na mijn eerste gemeenteraad gisteren. Ik ben echt door alle raadsleden heel warm ontvangen, ook door de mensen die achter de schermen werken. Ik wil hen allemaal bedanken”, is hij heel positief. “Ik wil dat gevoel uiteraard vasthouden. Mijn motto is ‘redelijk en hartelijk’, dat pas ik overal toe in mijn leven en zal ik dus ook in de gemeenteraad doen. Het verstand gebruiken, maar ook het hart laten spreken.”

Geert is van opleiding filosoof. Hij studeerde de Master in de Wijsbegeerte aan KU Leuven. In het eerste deel van zijn professionele leven was hij leerkracht godsdienst, geschiedenis en esthetica in het Spes Nostra te Kuurne. Dat deed hij twintig jaar. “Het waren schitterende tijden!”, is Geert er lyrisch over. “Op 1 maart 2001 gooide ik het over een andere boeg en ging ik werken als algemeen secretaris voor de pers- en studiedienst van de Bisschoppenconferentie in Brussel.” In totaal werkte hij een goeie twintig jaar in de hoofdstad, tot zijn pensioen op 1 juli 2023.

Politieke ‘comeback’

Er kwam met het pensioen wat tijd vrij, en dat wisten een paar van zijn politiek geëngageerde vrienden ook. En ze waren vooral een belofte van destijds nog niet vergeten… “Vele van de N-VA-politici in Kuurne zijn oudleerlingen van mij (onder andere Bram Deloof, red.). Jeroen Dujardin was zelfs vaak mijn pendelpartner op de trein richting Brussel. Ik had altijd gezegd dat ik wel op de lijst wou staan eens ik op pensioen ging (Lesage was altijd passief met politiek bezig en noemt zichzelf een cultuurflamingant, red.). Drie dagen later kreeg ik al een telefoontje.”

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Geert werd op de voorlaatste plek op de lijst gezet voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dat was trouwens niet zijn allereerste keer: “Ik stond in de jaren 80 al op de lijst van Volksunie. Ik woonde toen in Heule, maar we hebben een serieus pak rammel gekregen in Kortrijk die verkiezingen.” Dat was nu anders: Geert behaalde 247 stemmen en is als eerste opvolger de nieuwe man voor N-VA. Hij vervangt Nancy Parmentier. “Ik heb gemengde gevoelens en wil Nancy nadrukkelijk bedanken. Ze heeft een heel sterke campagne gevoerd en ik ben eigenlijk dankzij haar verkozen.”

Geert geeft ten slotte nog mee dat hij de focus wil leggen op onderwijs en cultuur. Hij is ook praktiserend katholiek en wil zich zo graag bezighouden met zingeving en kerkfabrieken.