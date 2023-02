Geen verrassingen op recentste gemeenteraad in Ruiselede

Dat fractie Respect met zeven aanwezige raadsleden zou tegenstemmen omtrent het heikel thema van de fusieoperatie met Wingene was, gezien de woelige omkadering, heel evident. De zitting begon met een uitgebreide informatie door Ernst&Young, Programma Management Office, door het college aangesteld om het fusietraject te begeleiden en desnoods bij te sturen. Met veel afkortingen en niet-Nederlandse woorden over het voorziene traject. Met begrippen als stuurgroep, projectteam en werkgroepen per thema.

Het bestaande interne reglement van de gemeenteraad wordt gewijzigd. Tot op heden werden de verslagen van de gemeenteraad uitgetypt, chronologisch en met oog voor de essentie. Een zeer tijdrovende bezigheid voor de administratie. Dat wordt voortaan vervangen door een audio-opname, die dan kan beluisterd worden via de site van de gemeente. Ook komt er een delegatie van de handtekeningsbevoegdheid zodat de briefwisseling met de gemeente sneller en vlotter verloopt.

Onder meer door de sluiting van instituut Sancta Maria werd de procedure voor het masterplan ‘Zorgdorp Ruiselede’ tijdelijk stopgezet. Nu besliste het college om een RUP ‘Zorgdorp’ op te stellen.

De pachtprijzen voor gemeentegrond voor de periode 2023-2025 wordt aangepast. De pachtprijscoëfficiënt voor zandstreek Ruiselede is nu 8,45. De pachtprijzen zijn dan als volgt: het niet-geïndexeerde KI te vermenigvuldigen met die coëfficiënt 8,45. Idem voor het OCMW als eigenaar-verhuurder. (RV)