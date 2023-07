Geen paniek in de Bosstraat door hogere dioxinewaarden, toch wijzen ze in Oostrozebeke op voorzichtigheid

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting in Oostrozebeke kwam burgemeester Luc Derudder eerder met verrassend nieuws uit de hoek.

In de Bosssentraat in Wielsbeke, op de grens met Oostrozebeke, zou blijken dat op de meetpost de jaargemiddelde waarde voor dioxines en PCB’s overschreden zijn. De verhoogde jaarwaarde was het resultaat van een verhoogde meeting in november/december vorig jaar. Bij de meting van april/mei dit jaar zien we dat deze waarden genormaliseerd zijn en onder de drempelwaarde liggen.

We vroegen de burgemeester of er voor de bewoners van de aanpalende Bosstraat in Oostrozebeke enig risico bestaat voor hun gezondheid, maar blijkbaar is die vrees ongegrond. Niettemin zouden de inwoners op maandag 10 juli allemaal een brief in de bus krijgen die moet zorgen voor enige geruststelling. Wij konden die brief van het Departement Zorg even inkijken.

Normale drempelwaarden

Een overschrijding van de jaargemiddelde drempelwaarde betekent volgens het Departement Zorg niet onmiddellijk dat er gevaar is voor de gezondheid. Een langdurige verhoogde blootstelling aan dioxines en PCB’s kan op lange termijn wel een hoger risico geven op gezondheidseffecten. Toch wordt in de brief gewezen op voorzichtigheid.

“Iedereen neemt dioxines en PCB’s op via de voeding. Om extra blootstelling te vermijden, adviseert het Departement Zorg uit voorzorg een aantal maatregelen tot op 1 km van de meetpost. Die maatregelen zijn intussen overal bekend. Het gaat om het niet eten van eieren van de eigen kippen. Groenten en fruit uit eigen tuin best goed wassen om het neergevallen stof te verwijderen. Best ook de buitenste bladeren verwijderen en zeker vruchten van de komkommerfamilie schillen voor gebruik. Ook het wassen van de handen met zeep voor elke maaltijd wordt aangeraden en er ook op letten dat kinderen die buitenspelen goed de handen wassen zodat ze geen stofdeeltjes naar de monde brengen.”

We informeerden intussen ook naar enkele bewoner uit de Bosstraat waar slechts een tiental gezinnen wonen. Van enige paniek of ongerustheid was er helemaal geen sprake. Kon ook niet anders want geen enkele familie was al op de hoogte dat er in het verleden hogere waarden op de meetpost in Wielsbeke waren gemeten. Bewoner Marc Mares vertelde ons zelf van niets te weten. “Ik woon al 22 jaar in de Bosstraat en er is hier nog nooit iets abnormaals vast gesteld van enige stof- of stankhinder zeker geen sprake. Ik zou echt niet weten wie voor deze eventuele vervuiling zou gezorgd hebben.”

Oorzaak

Wat de oorzaak zou kunnen zijn van die verhoogde waarden is helemaal niet bekend. Volgens de burgemeester bestaat de kans dat die kortstondige verhoging te wijten is aan een brand ergens in de omgeving, maar daar weet voorlopig niemand iets over. “Wij weten niet waar de verhoging vandaan komt, maar er is ook helemaal geen reden tot paniek gezien de kortstondige verhoging van de waarden. Wij willen met deze brief de bewoners alleen gerust stellen”, besloot de burgemeester. (CLY)