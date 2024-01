Geen heraanleg van ‘zwart kruispunt’, maar wel van aanpalende Steenstraat: “Dit geeft fietsers een vals veiligheidsgevoel”

De aangepaste plannen voor de heraanleg van de Steenstraat in Esen bij Diksmuide, tussen de Roeselarestraat en de grens met Werken bij Kortemark, zijn goedgekeurd. Op korte termijn worden geen grote infrastructuurwerken uitgevoerd op het ‘zwart kruispunt’ Roggeveld. Niet iedereen kon zich tijdens de gemeenteraad vinden in de aangepaste plannen.

Tijdens de gemeenteraad van november werden de plannen om de Steenstraat tussen de Roeselarestraat en gemeentegrens van Werken te vernieuwen, uit de doeken gedaan. De straat is een drukke verbindingsweg en sluit aan op het ‘zwart kruispunt’ Roggeveld in Esen. De afgelopen jaren vonden er tal van ongevallen plaats. Na aandringen van de oppositie werd toen beslist om het punt uit te stellen naar een volgende gemeenteraad, om eerst advies in te winnen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Aanpassingen

Na advies van AWV kwam schepen Martin Obin (CD&V) de aangepaste plannen op de gemeenteraad voorstellen. “Het is de bedoeling om de Steenstraat tussen Roeselarestraat en gemeentegrens Werken te vernieuwen. Het AWV is niet van plan om op korte termijn grote infrastructuurwerken uit te voeren op het kruispunt. Wel werden afspraken gemaakt om de aansluiting voor fietsers zo veilig als mogelijk uit te voeren. Het bestek werd opgemaakt en waar nodig aangepast. Het is de bedoeling om het wegdek plaatselijk te verbreden tot een wegbreedte van ongeveer 6 meter. Er worden ook kantstroken aangelegd in betonverharding van ongeveer 20 cm breed, dit over de volledige lengte van de weg. Om de fietsveiligheid te verhogen en te optimaliseren, wordt er tussen de aan te leggen fietssnelweg en de Roeselarestraat een fietssuggestiestrook van 1,70 meter breed langs beide kanten van de weg aangelegd. De snelheid wordt beperkt tot 50 kilometer per uur.”

Oppositie niet akkoord

Oppositiepartij Vooruit kon zich ook deze gemeenteraad niet vinden in de aangepaste plannen. “De vraag of het Vlaams Gewest niet bereid was tegelijkertijd het kruispunt aan te pakken, gelet op de vele ongevallen, werd niet eens gesteld”, stelt Kurt Vanlerberghe. “Op het grondgebied Kortemark is de Steenstraat uitgevoerd in betonstroken met voldoende breedte. Op het grondgebied Diksmuide is dit niet het geval en is de weg véél te smal. De fietssuggestiestroken, die voorzien worden, geven fietsers een vals veiligheidsgevoel. Ook hier hadden we beter gewerkt met een gedeeltelijke onteigening om een gelijk profiel te krijgen zoals in Kortemark. Zo zou het kruisend vrachtverkeer de fietsers minder in gevaar brengen en zouden de bermen ook niet kapot gereden worden. Het dossier dient dan ook afgevoerd te worden om herwerkt te worden in functie van een aanpak van het kruispunt.”

Goedgekeurd

Het punt werd op de gemeenteraad goedgekeurd. De kostenraming voor de werken wordt geraamd op 370.417 euro exclusief btw. (DM)