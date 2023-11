Geen CD&V op stembrief, wel Team Avelgem

Vorige week maakten we het tussentijdse rapport van het gemeentebestuur. Nu blikken we al even vooruit naar welke partijen er volgend jaar op zondag 13 oktober naar de stem van de Avelgemenaren zullen dingen.

N-VA Avelgem

N-VA Avelgem trekt volgend jaar op dezelfde manier naar de kiezer. Deze legislatuur zitten ze in de oppositie met één zetel die ingevuld wordt door Conny Rogie. Hiervoor hadden ze 8,3 procent van de stemmen nodig. Rogie was dan ook lijsttrekker tijdens de verkiezingen van 2018. Over volgend jaar is er nog geen beslissing gevallen binnen de partij.

Team Avelgem

Deze keer zal je op de stembrief niet naar CD&V moeten zoeken, want de partij verandert haar naam in Team Avelgem. Deze legislatuur moesten ze voor het eerst in 30 jaar plaatsnemen in de oppositie. Ze behaalden 27,9 procent van de stemmen, wat goed is voor zes zetels. Koen Van Steenbrugge was in 2018 lijsttrekker. Het ligt nog niet vast wie het volgend jaar zal zijn.

Tandem

In 2018 trok de voormalige sp.a als Tandem naar de kiezer in Avelgem. In 2024 zullen de socialisten ook met die naam op de stembrief staan. Ze zetelen momenteel in de coalitie samen met Gemeentebelangen Avelgem, dankzij 27,2 procent en dus zes zetels. De lijsttrekker in 2018 was Tom Beunens en dat zal naar alle waarschijnlijkheid weer zo zijn volgend jaar.

gbA-Gemeentebelangen

De samenwerking tussen liberalen en onafhankelijken bleek in 2018 een succesformule met 36,6 procent van de stemmen. Lijsttrekker Lut Deseyn werd op deze manier verkozen als burgemeester. Ze gingen samen met de socialisten van Tandem in zee, want met hun acht zetels gecombineerd met de zes zetels van Tandem konden ze een meerderheid vormen. Voorlopig lijkt het erop dat ze op dezelfde manier naar de kiezer zullen trekken in 2024. (JDB)