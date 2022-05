Fusieplannen zorgen voor beroering tijdens de gemeenteraad van Wingene

De Wingense gemeenteraad ging op maandagavond 30 mei rustig van start. De agenda werd vlot afgehandeld, maar naar het einde toe uitte oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (NV-A) zijn ongenoegen over de gemaakte fusieplannen.

Dat de gemeente Wingene en gemeente Ruiselede een fusietraject opstarten is intussen al duidelijk gebleken. Vanaf 2025 vormen ze één gemeente en dit op vrijwillige basis. Dit besluit gebeurde totaal onverwachts. Oppositieraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) stelt zich hier toch enkele vragen bij, waaronder: Graag had ik de stand van zaken geweten over de fusieplannen?

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) verduidelijkt: “De Vlaamse regering streeft een schaalvergroting van gemeenten na in de vorm van vrijwillige fusies. Binnen de huidige Vlaamse regeerperiode staat het gemeenten nog vrij om hun fusiepartner te kiezen. Het zelf kunnen kiezen van de geschikte partner speelde een belangrijke rol in deze fusie.”

“Wingene en Ruiselede maken dan ook een bewuste en vrijwillige keuze die zorgt voor meer mogelijkheden, de reeds bestaande samenwerking verder versterkt en het behoud van identiteit. Wij zijn beiden landelijke gemeenten met gelijkaardige kenmerken en we willen graag samenwerken aan een mooie toekomst”.

Wat volgt nu?

Op de vraag over wat nu volgt kwam het antwoord: “In de komende maanden zullen Wingene en Ruiselede het fusietraject verder uitstippelen. Een externe partner zal ons hierbij verder begeleiden en de nodige voorbereidingen treffen. Ik wil beklemtonen dat de inwoners, medewerkers en verenigingen op de hoogte worden gebracht over de vooruitgang van deze fusie.”

“Er komt een fusiewebsite met meer informatie en een overzicht van de vaak gestelde vragen en antwoorden. Er wordt een participatietraject met voldoende inspraak opgericht en er komen infomomenten voor onze inwoners.”

Wat met de vier miljoen euro?

Er kwam ook een aanvullende vraag over het feit dat er geen voortraject gebeurde, dat er geen enquête tot stand kwam, geen infosessies en totaal geen inspraak. Volgens Pieter-Jan Verhoye is dit enorm betreurend. Hij wilde ook weten of er al gesprekken gevoerd werden met andere gemeenten en hoe men het financiële voordelenplaatje van 4 miljoen euro nuttig zal besteden.

“Er gebeurde op voorhand geen inspraak met de inwoners en moest dit toch gebeurt zijn dan wist je al op voorhand de uitslag. Totale onverdeeldheid, met verschillende meningen, die tenslotte tot geen fusie leiden. Wij kozen zelf voor één partner en nu gaan we de fusieplannen netjes in elkaar schuiven. Een fusie ga je niet aan om financiële redenen en daarbij, onze gemeente is financieel gezond. De Vlaamse overheid voorziet een fusiebonus en dat betekent voor ons vier miljoen euro.”

“Met dit geld krijgen we extra ruimte om te investeren. Een daling omtrent belasting per inwoner zal er niet komen. Door de hoge inflatie kan dit gewoonweg niet. Je mag niet vergeten dat een fusie ook geld kost. We zullen serieus moeten investeren en dit alles op een goede manier samenvoegen. Die extra middelen zullen hopelijk volstaan. We zullen alvast heel zuinig omspringen met het bedrag, zeker met wat de inflatie nu is”.

Lieven Huys ronde af: “Wij willen onze identiteit bewaren en op vandaag is dit enkel en alleen met Ruiselede aan onze zij. Er zijn geen gesprekken met andere gemeenten gevoerd en er komen ook geen gesprekken aan. De nieuwe gemeente is dan ook een feit op 1 januari 2025 en dit na de goedkeuring van de Vlaamse overheid.”

