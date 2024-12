Frans Deleu is nieuw gezicht in schepencollege van Zonnebeke: “Droom die werkelijkheid werd”

Frans Deleu (#Team8980) is een nieuwkomer in het Zonnebeeks schepencollege. Hij krijgt de bevoegdheden van Milieu, Mobiliteit en Netheid. “Ik zal een tevreden schepen zijn wanneer ik iets heb kunnen betekenen voor de lokale gemeenschap.”

Frans (67) is voor de komende drie jaar schepen en wordt daarna opgevolgd door partijgenote Sophie Vangheluwe. Hij is gehuwd met Hilde Capelle en woont in de Sportlaan in Beselare. Hij is de vader van David (38), Mathias (36) en Heleen (30) en grootvader van Leonor, Camille en Marie-Lou. Frans is nu gepensioneerd en was in zijn actieve loopbaan operationeel leidinggevende. “Ik ben een laatbloeier”, stelt hij. “Maar ik heb wel altijd politiek-economische interesse gehad. Mijn schoonvader was ooit gemeenteraadslid, maar in mijn directe familiale omgeving is er weinig politieke interesse. In 2012 kwam de vraag van Dirk Sioen en Maria Vander Meiren om in de gemeentepolitiek te stappen. Ik heb er lang over nagedacht en uiteindelijk op het laatste nippertje de beslissing genomen om op de toenmalige lijst Inspraak te staan.”

Frans zetelt binnen #Team8980 als onafhankelijke. “Ik wou aan politiek doen, maar onder een neutrale vlag. Toen we een nieuwe naam zochten en uitkwamen bij #Team8980 vond ik de naam een weerspiegeling van wat we zijn. Onze partij kijkt verder dan de partijgrenzen en filosofische overtuigingen. We willen ons met gelijkgestemden ten volle inzetten voor de inwoners. Ook hier past het onafhankelijk karakter goed bij. Mijn schepenambt is een droom die werkelijkheid wordt na zoveel jaren als raadslid. Ik sta graag tussen de mensen, luister naar wat er leeft en probeer een algemene consensus te vinden om tot een mogelijke oplossing te komen. Eerlijk, er zijn altijd oplossingen, maar niet altijd haalbare en dat moet je oprecht communiceren. Nooit iets beloven voor je zeker bent dat het kan lukken. Regelmatige terugkoppeling naar de inwoners vind ik heel belangrijk.”

Bevoegdheden

“De bevoegdheden voor elke schepen worden in overleg toegewezen”, verduidelijkt Frans. “Iedereen die me kent, weet dat verkeersveiligheid en milieu en klimaat me nauw aan het hart liggen. Vooral aandacht voor de zwakke weggebruikers en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen zijn prioriteiten. Duurzaam denken wordt steeds meer een must. Overdreven snelheid in de bebouwde kom vind ik uiterst gevaarlijk. Het verkeer wordt steeds drukker en er is steeds meer zwaar verkeer dat door onze gemeente rijdt. Als zwakke weggebruiker moet je je daar veilig tussen kunnen bewegen. De mentaliteit moet veranderen door nog meer te sensibiliseren en hulpmiddelen aan te reiken. Soms is ook een onaangekondigde handhavingsactie noodzakelijk. Binnen milieu en klimaat is waterbeheer een groot zorgenkind voor de toekomst. Waterbufferingssystemen en erosiebestrijding dringen zich steeds meer op.”

Klankbord

Frans wil als schepen enkele zaken opstarten en in beweging zetten. “We hebben in de voorbije zes jaar een goed beleid gevoerd, een aantal zaken op de rails gezet en nu moeten we die projecten verder uitvoeren. Streven naar meer efficiëntie en duurzaamheid zal ik hierin proberen mee te nemen. Het zou mooi zijn als we na zes jaar kunnen zeggen dat onze dorpskernen, landelijke wegen, fietspaden en wandelpaden er mooier en netter uitzien. Ik zal een tevreden schepen zijn wanneer ik iets heb kunnen betekenen voor de lokale gemeenschap. Misschien zullen dat kleine verbeteringen zijn, maar als ze de samenleving ten goede komen, dan ben ik tevreden. We werken goed samen binnen #Team8980 en samen kun je zoveel meer realiseren. Ik wil vooral een klankbord zijn, door te luisteren en zaken op te volgen. Ik hoop dat de verschillende fracties in de gemeenteraad elkaar beter begrijpen en elkaar soms de hand reiken. We zijn tenslotte allemaal verkozen om onze inwoners te dienen.”