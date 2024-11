Focus8720 grootste in Oeselgem

In de fijnmazige resultaten over de gemeenteraadsverkiezingen kan je in detail bekijken hoe de Dentergemnaar gestemd heeft. Zo haalt meerderheidspartij Eendracht in drie van de vier deelgemeentes het beste resultaat, maar is het wel degelijk Focus8720 die in Oeselgem de grootste partij is.

In Groot-Dentergem waren er op 13 oktober twaalf stembureaus open en in totaal trokken er 5.147 van de 6.685 inwoners naar de stembus, goed voor 77 % van de bevolking. Dat lag hoger dan het Vlaams gemiddelde van 65 %. Waar in 2018 Eendracht nog 12 zitjes had en oppositiepartij Focus8720 zeven, is dat dit keer opgeschoven naar respectievelijk 10 en 9 zitjes.

Eendracht blijkt dit keer zijn beste resultaat in Dentergem zelf te hebben neergezet. Daar haalt de partij 775 stemmen (57 %), terwijl Focus8720 er 584 behaalde (43%). Meteen het grootste verschil tussen de partijen. Opvallend daar is dat niet burgemeester Koenraad Degroote er het meeste stemmen kreeg, maar wel mobiliteitsschepen Yves Lambrecht (416), al zitten er maar amper vier stemmen verschil op.

In Wakken blijkt het verschil tussen Eendracht en Focus8720 met 6,6 % het kleinst, wat wellicht te maken heeft met het feit dat de lijsttrekkers van beide partijen er wonen. Degroote haalt er de meeste stemmen, gevolgd door Aniek Van de Velde van Focus8720. Opvallend: in Oeselgem is niét Eendracht, maar wel Focus8720 de grootste partij. “Dat heeft wellicht te maken met de verhuis van partijgenote Vicky De Rijcke naar Spanje. Sindsdien hebben we daar geen waardige vervanger gevonden. Toch een werkpuntje voor de volgende keer”, beaamt de burgemeester. In Oeselgem is Van de Velde de stemmenkampioene, nog voor de burgemeester. “Dat doet uiteraard deugd en het is een teken dat we geen enkele deelgemeente vergeten”, vertelt ze. “We zijn ook tevreden over het resultaat van nieuwkomer Simon Vanquickenborne, die in Oeselgem woont en met 343 stemmen daar zeer goed scoort. Hij stak zelfs schepen Bart De Keukeleire voorbij. Een teken dat de deelgemeentes steeds belangrijk worden en dat het niet alleen meer geschiedkundig om Wakken en Dentergem draait.”

Uit Markegem zijn minder rechtstreekse conclusies te halen omdat die deelgemeente mee in een telbureau zat met ook nog stembureaus uit Wakken en Dentergem. Daar zet Eendracht het beste resultaat neer, met 57 % van de stemmen.

Tot slot geven we meer dat het aantal volmachten in de gemeente 6 procent bedroeg. Het Vlaams gemiddelde schommelt rond de 3 procent. (vadu)