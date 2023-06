Financiële crisis voorbij: ontmoetingscentrum in Staden komt er toch

In Staden wordt de bouw van het geplande nieuwe ontmoetingscentrum met jeugdhuis in de deelgemeente Oostnieuwkerke opnieuw opgestart. De geplande verkoop van het vroegere Oostnieuwkerkse gemeentehuis gaat dan weer niet door. Het gebouw wordt aangepast om er de kunstacademie in onder te brengen. Dat blijkt uit de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum met jeugdhuis werd omwille van de financiële crisis on hold gezet. Nu die achter de rug is, wordt de draad terug opgenomen. “We gaan 4 miljoen euro investeren in de bouw van het nieuwe centrum”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Dat is een half miljoen euro meer dan oorspronkelijk gepland. Misschien gaan we in zee met de dezelfde ontwerper zodat we de al gemaakte kosten voor een stuk kunnen recupereren. We gaan de aanbestedingsprocedure ook opdelen in verschillende fasen waardoor we 15% kunnen besparen op de bouw.”

Investeren

Het lint voor de opening van het OC zal wellicht niet voor oktober 2024 geknipt worden, maar dat hoeft ook niet klinkt het bij burgemeester Vanderjeugd. “Belangrijkste is dat de nieuwbouw er komt. Daarnaast gaan we ook het voormalige Oostnieuwkerkse gemeentehuis niet verkopen zoals oorspronkelijk gepland. We gaan het definitief behouden en investeren 75.000 euro om er het plaatselijk filiaal van de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in onder te brengen. Er is 25.000 euro voorzien voor een nieuwe ketel voor de centrale verwarming. Daarnaast is er 50.000 euro voorzien om op het eerste verdiep een open ruimte te creëren zodat de leerkracht voldoende overzicht heeft op de volledige eerste verdieping. Het contract met de GO-school in de Roeselarestraat waar de kunstacademie tot nu toe huisde, loopt af. Het is de bedoeling om de academie vanaf 1 september in het vroegere gemeentehuis onder te brengen.”

Tevredenheid

De CD&V-oppositie pleitte al langer voor het behoud van het vroegere gemeentehuis en zei dan ook ‘heel blij’. “Twee jaar geleden waren er plannen om de kerk in Oostnieuwkerke aan te passen om er de kunstacademie in onder te brengen”, stelt fractieleider Ludwig Willaert. “Dat zou 150.000 euro gaan kosten. We waren daar geen voorstander van en zijn heel blij met de nieuwe definitieve oplossing. Rond de bouw van het ontmoetingscentrum met jeugdhuis zijn we heel blij dat u ook hier naar ons geluisterd hebt. Toen het project on hold gezet werd omwille van de financiële crisis hebben wij altijd gepleit voor creativiteit en het zoeken naar oplossingen. Nu zien we in de toelichting dat er onderzoek gevoerd zal worden naar de meest voordelige bouwformule en dat er onderzocht zal worden op welke manier de bouwkost beperkt kan worden door de wijziging van het concept”.