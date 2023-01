Filiep Warlop komt (opnieuw) in de Damse gemeenteraad

Op de jongste gemeenteraad in Damme legde Filiep Warlop (53) de eed af als gemeenteraadslid voor cd&v+ in handen van gemeenteraadsvoorzitter Jean-Pierre Lamote.

De gemeenteraadszaal in het Damse stadhuis is voor Filiep echter geen vreemde omgeving want hij zetelde er al in de vorige legislatuur, van 2 januari 2013 tot en met 31 december 2018. Bij de vorige verkiezingen raakte hij niet meer rechtstreeks verkozen. Nu er door het ontslag van Eveline Van Quekelberghe als schepen en gemeenteraadslid een plaatsje vrij kwam kan hij als opvolger, en nadat drie mensen die hoger in de rangschikking stonden voor opvolging verzaakten, terug komen in de gemeenteraad.

Filiep Warlop, hier links vooraan op de foto, werkt als werfcoördinator bij de Vlaamse Landmaatschappij en is in die functie nu vooral bezig met de ruilverkavelingen voor de A11 autosnelweg.

Beroepsbezigheid? Filiep woont in de Veldstraat in Sijsele, is gehuwd en heeft vier kinderen.