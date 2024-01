Felle discussie tussen burgemeester Coens en raadslid Millecam: “Stadspersoneel is ongelukkig!”

Een punt op de gemeenteraad in Damme over een vernieuwd organigram voor de administratie leidde tot een opmerkelijk felle tussenkomst van burgemeester Coens over ongepaste uitlatingen van burgers tegenover de stadsdiensten. Raadslid Jos Millecam (N-VA) had het dan weer over ongelukkig personeel en pesterijen op de werkvloer.

Op de gemeenteraad van eind december stond als tweede punt de vaststelling organigram en personeelsbehoeftenplan op de agenda. Het vernieuwde organigram werkt nog meer met grote clusters zoals Stadsontwikkeling & Ruimte of Leven & Beleven. Ook de interne werking wordt in een nieuwe structuur ondergebracht.

Ongepaste reacties

Over dat organigram op zich was er weinig debat, maar het punt bracht er oppositieraadslid Jos Millecam wel toe om een felle uitspraak te lanceren. “Het stadspersoneel is ongelukkig. Er is heel veel ontevredenheid over de gang van zaken binnen de administratie. Daar krijgen we steeds meer signalen en berichten over”, aldus Millecam. De opmerking leidde tot een opmerkelijk felle reactie door burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “Nogal wat burgers voelen zich sterk door vooral op sociale media de meest ongepaste en oneerlijke commentaren te formuleren ten aanzien van onze stadsdiensten en medewerkers. We hoeven dit niet steeds te blijven pikken en moeten het durven zeggen wanneer het ongepast is. Als eerder kleine lokale overheid hebben wij niet zo heel veel middelen maar onze medewerkers doen hun uiterste best.” Ook algemeen directeur Kristof Schotsmans kwam tussen en verweet Millecam dat hij door zijn aanhoudende negatieve commentaren over de dienstverlening zélf de veroorzaker is van ongelukkig stadspersoneel.

Millecam zei tijdens de zitting ook weet te hebben van berichten over toenemende agressie en pesterijen. Dit zou door de vakbonden aangekaart zijn bij de bespreking van het jaarverslag van de interne dienst preventie en bescherming op het werk. Het zou gaan om signalen en berichten, niet om concrete meldingen. Er zou volgens de administratie wel aan het probleem gewerkt worden door onder meer een beter meldingskader en opleidingen rond agressie te voorzien. (PDV)