Felle discussie rond eventuele verkoop grond van gemeente, oppositie is kritisch: “Dossier is bezwaard met fouten”

In een uitgebreid betoog maakte Groen-raadslid Yves De Bosscher brandhout van het dossier om grond te verkopen in de Spinnerijstraat in Moen. Zo ging de prijs van 90 naar 48,66 euro per vierkante meter. De andere oppositiepartijen volgden hem en hadden eveneens opmerkingen. Het punt werd uitgesteld.

Volgens burgemeester Doutreluingne, die het punt behandelde, hadden diverse bewoners van de Spinnerijstraat in Moen interesse om de achterliggende grond van de gemeente te kopen. “Het bestuur besloot om de grond te verkopen aan de aanpalende eigenaars, en hiertoe de vereiste administratieve procedure op te starten op basis van het schattingsverslag. De zone is wel openbaar domein en moet dus eerst ‘gedesaffecteerd’ worden vooraleer de gronden kunnen verkocht worden. De zone werd destijds aangelegd als groene buffer, maar volgens Leiedal is deze buffer niet meer noodzakelijk. We hebben een schatting laten uitvoeren en de marktwaarde is 48,66 euro per vierkante meter.” In het dossier is schepen Kristof Vromant, als aangelande, betrokken partij. Hij verliet tijdens de behandeling van het punt dan ook de zaal.

Kritiek oppositie

Yves De Bosscher (Groen) stelde zich kritisch op. “Vooreerst heeft die openbare zone wel een functie, alle openbaar groen heeft zijn nut. Ik stel me ook vragen bij Leiedal als men stelt dat die buffer niet meer nodig is. Waarom werd hij dan ooit voorzien?” De Bosscher ging met zijn betoog verder. “In de lente van 2020 trok schepen Vromant met een schrijven naar de buren met de melding dat ze de grond gingen kunnen verwerven. Zonder beslissing in het schepencollege werd een schatter aangesteld, die met 90 euro per vierkante meter kwam. Het dossier bleef twee jaar liggen en net nadat de geldigheid van die schatting verviel, kwam er een tweede schatting van 48,66 euro per vierkante meter.” De Bosscher merkte ook op dat het terrein nu al in gebruik is genomen en dat het zelfs een tijd werd afgesloten. Hij herinnerde ook aan het feit dat het verboden is om een verkoop te realiseren tussen de gemeente en een ambtenaar. “Dit dossier is bezwaard met fouten en indien het toch zou goedgekeurd worden, zullen we het overmaken aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en als dat ons gelijk geeft, gaan we verder.”

Wim Monteyne (N-VA) had nagenoeg dezelfde opmerking en zei dat nu een schatting gemaakt werd voor de zone in zijn totaliteit, terwijl men beter een schatting zou maken voor de afzonderlijke percelen. Kevin Vandewalle (Nu. Zwevegem) zat op dezelfde golflengte, en merkte op dat die bufferzone er ligt zodat de brandweer de gebouwen kan bereiken.

Woordenwisseling

Burgemeester Doutreluingne antwoordde dat Yves De Bosscher duidelijk op de man speelde. “In een recent verleden hebben we nog kleine zones verkocht en dan keurde uw fractie het wel goed. Wat de procedure betreft: we hebben deze gevolgd zoals we ze altijd volgen. Er kan inderdaad niet verkocht worden aan een raadslid, en dit zal ook niet gebeuren. We zullen het betreffende decreet en de deontologie respecteren. De zone komt ook niet in aanmerking voor nieuwbouw, eventueel wel voor uitbreiding van bestaande bebouwing.”

Uiteindelijk werd de zitting voor 15 minuten geschorst. Daarna werd beslist om een nieuw schattingsverslag te laten opmaken en dit per perceel. Het punt werd dus van de agenda gehaald en zal, wanneer de schatting in orde is, weer op de gemeenteraad komen.

Na deze beslissing kwam het nog tot een woordenwisseling tussen de burgemeester en Yves De Bosscher. Voor het eerst diende gemeenteraadsvoorzitter Demeulenaere een paar keer met de voorzittershamer te kloppen om de discussie stil te leggen. (GJZ)