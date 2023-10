Extra gemeenteraad in Lendelede over negatief advies Ventilus

Volgende week woensdag 18 oktober is er om 19 uur een extra gemeenteraad om er het negatief advies voor het geplande Ventilus-traject te bespreken met de raadsleden.

“Lendelede is de zwaarst getroffen gemeente door het door de Vlaamse regering goedgekeurde Ventilus-traject”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V).

“Er komt niet alleen een nieuwe lijn, maar ook een uitbreiding van het Elia-station in de Kortrijksestraat. Het station zelf ligt op grondgebied Izegem, de uitbreiding komt wél op het grondgebied Lendelede. Er zijn al heel wat inwoners die bezwaar indienen en ook het gemeentebestuur maakte al een sterk geargumenteerd dossier op. We zullen dat negatief advies nu woensdag 18 oktober in een extra gemeenteraad bespreken met de gemeenteraadsleden.”