Ex-burgemeester vindt ‘visuele beoordeling’ bomen kerkhof Poelkapelle geldverspilling: “Beter kruis maken over die bomen”

Moet de dubbele bomenrij op de begraafplaats van Poelkapelle geveld worden? Volgens ex-burgemeester Dominique Cool (TNB) wel. Hij was er dan ook niet over te spreken dat het nieuwe bestuur 3.000 euro uittrekt om de bomen visueel te laten beoordelen. “Dat is geld met hamers slaan”, zei hij tegen schepen Thijs Supply.

Tijdens de vragen en antwoorden op het einde van de gemeenteraad begon ex-burgemeester Dominique Cool (Team Nieuw Bestuur) nogal mysterieus aan zijn tussenkomst. “Ik was eigenlijk op zoek naar een beetje gezond boerenverstand. Als ik rondkijk, kom ik onvermijdelijk bij Thijs terecht. Jij bent een boerenzoon met wat gezond boerenverstand. Ik vraag me af: als je een rij bomen staan hebt die takken beginnen af te kraken en die bomen hebben hun beste tijd gehad. Ze staan daar alle enkele decennia zo. Wat zou je daarmee doen?”

Visueel beoordelen

Schepen Thijs Supply (Respect) wist aanvankelijk niet waar Cool het over had, maar toen kwam de aap uit de mouw. “Een college is een consensusrorgaan en ik kan niet begrijpen dat jij ermee akkoord kan gaan om 3.000 euro uit te geven aan iemand die die bomen eens visueel zal beoordelen. Eerste vraag: heeft dat zin? Tweede vraag: hebben we echt niemand in de gemeente, een tuinier een boomkenner, een natuurliefhebber die dat voor ons wil doen? En misschien zelfs gratis!”

Kerkhof Poelkapelle

Ondertussen was de frank bij Thijs Supply gevallen. “Het gaat dus duidelijk om de dubbele bomenrij aan het kerkhof in Poelkapelle. Ik denk dat voor veel mensen die bomen een symbolische waarde hebben. Er heeft zeker geen enkele landbouwer last van want als die daar zouden beginnen ploegen en patatten planten, dan zou dat niet goedkomen. Ja, dat moet onderzocht worden. Dat zijn grote bomen”, antwoordde Thijs Supply.

Schandalig

“Ik denk dat iedereen ziet dat die bomen hun beste tijd gehad hebben. Trouwens, het is een gevaar om die bomen daar te laten staan. En als die boombeoordelenaar zou zeggen dat die bomen hun beste tijd gehad hebben, dan nog zou het bestuur eventueel nog bijkomend ‘veteraanbeheer’ voor de dubbele rij bomen doen. Zou het niet gewoon beter zijn om een kruis maken over die bomen en daar nieuwe bomen planten. Dit is geld breken met hamers. Dat is echt schandalig. Ik snap niet dat je daarmee kan akkoord gaan”, besloot Dominique Cool. (TOGH)