Ewoud Notebaert treedt in voetsporen van vader Kris als schepen: “Kritieke punten aanpakken”

Op donderdagavond 5 december vindt de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Poperinge plaats. Ewoud Notebaert (28) uit de Deken De Bolaan legt er de eed af als nieuwe schepen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Kris (59), die na 30 jaar in de gemeenteraad – waarvan 21 jaar als schepen – afscheid neemt van de politiek.

Kris Notebaert uit de Spaarpotweg in Watou had eerder al aangekondigd dat hij niet meer zou opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Na 21 jaar als schepen vond hij het tijd voor vers bloed. “Als boer lag de bevoegdheid Landbouw mij na aan het hart”, blikt Kris terug op zijn beleid. “Maar ook Afvalbeleid en Beken en grachten hadden mijn volle aandacht. Mijn zwaarste dossier ooit was de overgang van vuilniszakken naar bakken. Men had verwacht dat dit voor enorme problemen zou zorgen, maar alles verliep rimpelloos. Nu heeft Poperinge het laagste restafvalcijfer van de hele IVVO-groep. Na de vele overstromingen rolden we vanaf 2007 het project ‘Waterbeheersingswerken’ uit. Er kwamen bufferbekkens, en beken werden gekanaliseerd. Met uitzondering van Watou en Roesbrugge in 2023, werd hierdoor de meeste waterellende weggewerkt.”

“Ik wil aanspreekpunt zijn voor iedereen, zowel jong als oud”

“Andere grote realisaties waren de door de landbouwers enorm geapprecieerde nieuwsbrieven met allerlei praktische inlichtingen, het samenbrengen van de hele technische dienst op één locatie, het nieuwe containerpark, de vernieuwing van alle invalswegen en de aanleg van fietspaden. Uiteraard zal ik de politiek wat missen na al die jaren, het beheerste de helft van mijn leven. De mensen zijn gelukkig mondiger en kritischer geworden. Maar ik heb nu heel wat tijd in te halen op de hoeve en ik beloofde mij nog wat meer in te zetten in het bestuur van voetbalploeg TSC Proven.”

Chiro en Jeugdraad

In het schepencollege wordt Kris opgevolgd door zijn vader Ewoud, die zo meteen ook zijn debuut maakt in de gemeenteraad. “Uiteraard heb ik altijd mijn vader bezig geweten als schepen, en hierdoor kreeg ik interesse in de politiek”, vertelt Ewoud. “Het was voor mij een soort vervolgtraject. Maar als leider van Chiro Abele was ik ook al gewoon om verantwoordelijkheid te nemen, en allerlei zaken te organiseren, die de hele lokale samenleving ten goede kwamen. Ik ben altijd een trotse, maar kritische Poperingenaar geweest, ook als lid van de jeugdraad.”

“Zes jaar geleden stond ik voor het eerst op de CD&V-lijst, en werd ik rechtstreeks verkozen met 658 stemmen. Maar omdat samen zetelen met mijn pa niet mocht, ging ik naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het was voor mij een ware eyeopener, om vast te stellen hoeveel mensen in Poperinge er in nood verkeren, en enige hulp zeker kunnen gebruiken. Eigenlijk sloot dat wat aan bij mijn job als opvoeder in de Bijzondere Jeugdzorg. Bij De Loods, het vroegere Godtschalck in Loker, sta ik in voor de begeleiding van elf jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Heel wat van deze kinderen en jongeren hebben ouders die een beroep doen op het OCMW. Zo kende ik de werking een beetje vanaf de beide kanten: hulpvragers en -verleners”, aldus Ewoud.

“Nu behaalde ik vanop een zevende plaats 944 voorkeurstemmen. Vooral in Watou, Abele en Proven, maar eigenlijk vanuit heel groot-Poperinge. Ik wil een aanspreekpunt zijn voor alle inwoners van Poperinge, zowel jong als oud. Samen met hen wil ik kritieke punten aanpakken, en ook vernieuwende zaken aanbrengen. Met mijn jeugdig enthousiasme wil ik mij 110 procent geven voor de komende zes jaar voor een veilige, gezellige en bruisende stad en deelgemeenten.”

Overkophuis

“Ik wil vooral aandacht voor de niet-georganiseerde jeugd en voor het mentaal welzijn van de jeugd in het bijzonder. Dat welzijn wordt nu onderdrukt door de maatschappij en mede door de sociale media, staan de verwachtingen heel hoog gespannen. Het mooie Overkophuis wil ik nog laagdrempeliger maken. Voor de mensen onder de 30 jaar moet meer georganiseerd worden, vooral op cultureel gebied. En ondanks het ruime aanbod zijn er nog steeds wachtlijsten voor de kinderopvang. Bevoegdheden die mij ook zouden liggen in de toekomst zijn Sport en Welzijn”, besluit Ewoud, die bij De Loods drie vijfde gaat werken, en het voorzitterschap van Jong CD&V wil doorgeven.