Eva Bossuyt (Vooruit) is nieuw in de Izegemse gemeenteraad: “Ik mis hier en daar de langetermijnvisie”

Eva Bossuyt is het nieuwe gezicht van Vooruit in de Izegemse gemeenteraad. Ze vervangt er Justine Hollevoet. “Ik wou even goed nog op de achtergrond blijven meewerken, maar we respecteren de keuze van Justine. We blijven ook als één team functioneren.”

Eva Bossuyt groeide op in Ingelmunster. “Maar omdat ik hier aan het College studeerde, had ik al gauw een band met Izegem.” Ze woont samen met Thijs Vroman uit Sint-Eloois-Winkel. “En toen we een huis zochten, keken we al snel in de richting van Izegem. Ik ken hier ook veel mensen. Gemeenteraadsvoorzitter Dries Dehaudt bijvoorbeeld is van mijn leeftijd. Izegem heb ik altijd tof gevonden, het zit wat tussen een stad en een dorp in, maar er is hier veel te doen en er is ook een mooi aanbod aan horeca.”

Het koppel woont in de Nederweg in een mooi gerenoveerde oude borstelfabriek. Eva tovert snel een pancarte van Bourez-Vandenghinste uit de kast, met als opschrift Rue Basse. De Nederweg dus. “We wonen hier graag. Mijn zus Stien huist hier overigens in een ander deel van dit pand.”

Hopelijk zal Cultuurfabriek niet alle andere projecten hypothekeren

De politieke microbe kreeg Eva toch wel wat van thuis mee. “Mijn vader Johan is nog voorzitter geweest van de lokale afdeling van SP.A Ingelmunster. Hij pushte ons niet richting politiek. Maar we keken wel altijd samen naar het nieuws en praatten daarover. Mijn vader heeft er ons ook altijd attent op gemaakt dat het feit dat wij met zeven kinderen thuis allemaal konden studeren en dat je een operatie kan laten uitvoeren zonder je blauw te betalen te maken heeft met politieke keuzes. Ik had in mezelf niet echt een politicus gezien, ik denk altijd dat anderen dat misschien wel beter kunnen. Maar ik engageer me graag. Ook omdat ik in mijn job zie hoe bepaalde keuzes in de politiek wel degelijk een verschil maken.”

Justine Hollevoet geeft haar zitje in de provincie- en de gemeenteraad op. Dat was voor de buitenwereld toch wel een verrassing.

“Ik wil eerst benadrukken dat Justine dat heel goed deed. Ze werkt hard en moest veel dingen combineren. Ze heeft er goed over nagedacht en dan besloten om bepaalde prioriteiten te stellen. En dat respecteren wij uiteraard. Ik ken Justine ondertussen al goed, we hebben een gelijkaardige politieke visie en we zijn ook gewoon vrienden. We bereidden met een aantal bestuursleden ook altijd samen de gemeenteraad voor, tijdens de fractie. Ik had liever om een andere reden mijn debuut gemaakt in de gemeenteraad, maar op 17 januari zal het dus zover zijn. Ik zal samen met Julie Vandewatere onze fractie in de gemeenteraad vormen. Maar we krijgen daarbij ook nog altijd de steun van de mensen uit het bestuur. Frank Duhamel, Marc en Myriam Vanlerberghe zijn er nog altijd om ons met raad en daad bij te staan. Ze luisteren naar onze ideeën en zijn er altijd als we ze nodig hebben.”

© Frank Meurisse

Welke aandachtspunten zie jij in de Izegemse politiek?

“Ik ben wel wat bezorgd over de toekomstplannen met de evenementenhal en het zwembad. Ik heb het gevoel dat een langetermijnvisie daar ontbreekt. We zijn nu bezig met de Cultuurfabriek. Dat zal prachtig zijn, maar het is ook een duur project. Hopelijk hypothekeren we daarmee niet alle andere plannen. Ik vind ook dat ons stadspersoneel wat ondergewaardeerd is. Veel zaken worden uitbesteed aan de sociale economie, wat op zich niet slecht is. Maar lokale teams met eigen mensen hun verantwoordelijkheid geven, kan goede resultaten opleveren. Want eerlijk gezegd ligt Izegem er niet altijd even proper bij. En dan zijn er nog de wegenwerken. We wisten dat die er zaten aan te komen, maar ik heb het gevoel dat het allemaal wat te veel tegelijk is.”

Ook professioneel waren het wellicht erg drukke tijden?

“In Kortrijk werk ik met jongeren in het middelbaar, in Roeselare met kinderen uit de lagere school. Veel jongeren hebben het erg moeilijk. Vaak komt er suïcidaal gedrag bij kijken, zijn de thuissituaties moeilijk en brengt dat veel stress met zich mee. Ik heb het gevoel dat het voor iedereen zwaar begint te worden. Zelf kan ik niet klagen. Ik heb hier een partner, we hebben een huis en kunnen naar buiten. Daarom ben ik ook grote voorstander om de scholen open te houden. Het virus is meer dan statistieken alleen, je mag de mentale gezondheid niet vergeten.”

Zou je in de schoenen van je partijgenoot Frank Vandenbroucke willen staan?

“Een makkelijke taak is het niet. Maar naar mensen luisteren, de info bundelen en daarna een evenwicht zoeken. Ik zou dat wel zien zitten. Ik zeg hier niet dat ik het beter zou doen, want we moeten respect hebben voor de moeilijke beslissingen die ze moeten nemen. Je ziet dat deze pandemie wereldwijd voor problemen zorgt en dat men nergens een pasklaar antwoord vindt. Maar ik heb het wel moeilijk met ons jojobeleid.”

En iedereen lijkt zijn mening wel te hebben over corona!

“Dat klopt. Maar aan meningen spuien op sociale media, daar doe ik niet aan mee. Er zijn experten die we moeten vertrouwen. Ik probeer iedereen zijn visie te begrijpen. Maar dan zijn er ook mensen die het bestaan van corona ontkennen. Mijn zus Katrijne werkt op de dienst intensieve zorgen van AZ Delta. Het is daar al twee jaar ploeteren om het hoofd boven water te houden. Respect voor het werk dat ze daar doen.”