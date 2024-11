Ethel De Blieck is ondernemer in hart en nieren en nu ook schepen: “Politiek, dat was voor mij altijd iets voor anderen”

Met 753 voorkeurstemmen als nieuwkomer maakte Ethel De Blieck (46) een indrukwekkende entree in de gemeenteraad van Middelkerke voor Lijst Dedecker (LDD). Als schepen van Lokale economie, Landbouw, Onderwijs en Jeugd staat ze voor een uitdaging die ze met passie omarmt.

“Toen ik 25 jaar geleden bij mijn ouders in het kantoor stapte, was het gewoon een kleinere spaarbank. Mijn ouders, Yvette en Jean-Lou, runden het IPPA-kantoor in Westende. Ik heb toen zelf de verzekeringsafdeling opgericht en stap voor stap uitgebreid tot wat we vandaag zijn: Crelan-bank en onafhankelijk verzekeringsmakelaar in Westende en Nieuwpoort,” vertelt Ethel. “Elke dag ga ik met evenveel goesting naar het werk. Diezelfde passie voor ondernemen wil ik nu naar het bestuur van Middelkerke brengen. Want ik geloof dat een sterke lokale economie de motor is voor álle Middelkerkenaren.”

Politiek? Een ambitie die ze nooit dacht waar te maken? “Politiek, dat was voor mij altijd iets voor anderen”, lacht Ethel. “Ik heb 12 jaar geleden al eens gesprekken gevoerd met Janna Rommel-Opstaele, maar ik dacht altijd: ‘Ik heb mijn zaak, dat komt er niet bij.’ Ik durfde eigenlijk niet. Maar kijk, mijn team van 16 fantastische medewerkers heeft me uiteindelijk dat laatste duwtje gegeven. Ze zeiden: ‘Ethel, als je het wilt, doe het dan!’ Die steun gaf me de moed. Zo ben ik erin gerold – ik had zelfs de 24e plaats gevraagd op de lijst, want ik wilde nederig beginnen.”

Eigen stijl

Als ondernemer wil Ethel haar stijl naar de gemeente brengen. “Bij Axfin zeg ik altijd tegen nieuwkomers: ‘Houd je enkele maanden koest. Kijk eerst hoe alles werkt voordat je dingen wil veranderen.’ Dat wordt ook mijn stijl in het gemeentehuis. Luisteren, observeren en als het goed draait, het niet onnodig aanpassen.”

“Ik wil de kracht van ondernemerschap in het gemeentehuis brengen”

Ethel ziet veel gelijkenissen tussen het bedrijfsleven en de politiek, en ze kijkt ernaar uit om met een frisse blik aan de slag te gaan. “Het zijn vaak kleine dingen die het verschil maken, zoals vertrouwen geven aan je team. Dat is net zo belangrijk in de politiek als in mijn kantoor. Ik ken veel mensen op het gemeentehuis, deels als kennis en deels als klant, en ik weet dat er daar heel wat competente mensen zitten. Hen het vertrouwen geven om hun werk goed te doen, daar kijk ik naar uit.”

Lokale economie

“Lokale economie, dat is echt mijn ding”, gaat Ethel enthousiast voort. “De laatste legislatuur was ik al lid van de stuurgroep ‘lokale economie’, en ik ben al jaren voorzitter van de handelaarsbond in Westende-Dorp. Onze lokale handelaars moeten meer aansluiting vinden bij de grote evenementen in de gemeente. Ze moeten mee kunnen profiteren van de groei die Middelkerke doormaakt.”

Landbouw ligt haar eveneens na aan het hart, deels door haar familiegeschiedenis. “Mijn broer Paul heeft een handel in granen en veevoeders in Gistel. Landbouw is voor mij geen onbekend terrein. En doordat we nu Crelan-bank zijn, kunnen we specifieke kredieten aanbieden aan landbouwers. Ik voel echt dat ik hier waarde kan toevoegen, want ik begrijp de noden van de boeren en ik kan vanuit mijn ervaring bijdragen aan hun toekomst.”

Jongeren hier houden

Als moeder van vijf kinderen, uit een samengesteld gezin, begrijpt Ethel als geen ander hoe belangrijk het is om jongeren kansen te bieden. “Mijn kinderen zijn nu studerende jongvolwassenen, en ik wil graag dat ze de optie hebben om hier terug te keren. Middelkerke is hun thuis, maar om die band te behouden, moeten we hen perspectief geven. We hebben recent een middelbare school opgericht, maar betaalbaar wonen blijft een uitdaging. Onze kust wordt alsmaar meer een tweedeverblijfsparadijs, en dat zorgt voor prijsdruk. Hoe lossen we dat op? Dat is geen eenvoudige vraag, want dit is eigenlijk een nationaal probleem.”

Voor Ethel is onderwijs meer dan lesgeven. “Kinderopvang, buitenschoolse opvang, dat zijn essentiële zaken voor werkende gezinnen. Ik wil dat jonge ouders in Middelkerke zonder problemen opvang vinden voor hun kinderen. Er zijn mensen in de gemeenschap die op non-actief staan, en ik zie kansen om hen bij dit proces te betrekken. Het is een kwestie van de juiste mensen op de juiste plaats.”

Ethel droomt ervan om jongeren nauwer te betrekken bij het lokale ondernemerschap. “Ik wil dat scholen meer samenwerken met lokale handelaars, zodat kinderen zien wat er in hun eigen gemeente gebeurt. Zo leren ze de ondernemers kennen en weten ze welke mogelijkheden er zijn. Dat geeft een gevoel van verbondenheid en waardering voor de eigen gemeenschap.”

Blik op de toekomst

“Middelkerke is in volle expansie, en ik wil daar mijn steentje aan bijdragen”, benadrukt Ethel. “Het is een gemeente die vooruit wil, zonder alles 17 keer te moeten bespreken. Dat trok me aan in Lijst Dedecker. We hebben hier een langetermijnvisie, en als je weet wat je doel is, moet je gewoon voortdoen. Beslissingen nemen en doorpakken, dat is belangrijk.”

Ethel wil haar politieke ambities graag combineren met haar ondernemersdroom. “Mijn ambities rijken ver, maar ik zeg dat liever niet te hardop,” glimlacht ze. “Ik wil nog altijd mijn stoel hier bij Axfin actief bezetten, mijn team alert houden en mogelijk nog uitbreiden. Mijn klanten komen terug voor die snelheid en vriendelijkheid die we bieden. Dat moet ook het motto zijn in mijn politieke werk: direct en correct. Dat is de manier waarop ik wil werken, voor iedereen in Middelkerke.”