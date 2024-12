Emotionele eedaflegging voor burgemeester Wim Janssens: “Ons plan is geslaagd”

“I love it when a plan comes together.” Met die woorden van The A-Teamleader Hannibal Smith nam Wim Janssens zijn burgemeesterssjerp in ontvangst. Zijn plan: Het Actieplan, dat het volledige schepencollege inpalmt. Ook de fracties Voluit, Kracht!g en Team 8660 zetelen in de nieuwe gemeenteraad van De Panne.

Oud-burgmeester supportert

De feestzaal van het gemeentehuis stroomde donderdagavond vol familieleden en sympathisanten van de nieuw verkozen raadsleden. Onder hen ook aftredend burgemeester Bram Degrieck, die ruim vóór de verkiezingen had aangeven geen nieuw mandaat te willen opnemen. Van op de lijstduwersplaats van Het Actieplan raakte hij toch verkozen als raadslid, maar hij staat zijn plaats af aan opvolger Sander Delacauw.

Vier fracties

Ook Marleen Rabaey, Stephane Bonte, Dina Nevens, Mieke Logier, Jochen Raymaekers en Carine Van Goethem maken namens Het Actieplan deel uit van de nieuwe gemeenteraad. In de oppositie zetelen Ann Woestijn, Christophe Delrive, Danny Butstraen en Jacqueline Clauw voor Voluit, bijgestaan door Hanne Blieck en Sabine Van der Maelen namens Kracht!g en door Arne Debaeke voor Team8660.

Bestuursploeg

Tine Wouters wordt als voorzitter van de gemeenteraad vervangen door oudgediende Eric Vanhee, terwijl zij zelf voorzitter wordt van het bijzonder comité voor de sociale dienst. In die hoedanigheid wordt ze ook toegevoegd als vijfde schepen, na haar fractiegenoten Nicolas Luyssen, Michèle Vandermeeren, Stefaan Buyens en Geoffrey Vandevelde van Het Actieplan. Wim Janssens legde tot slot de eed af als aangewezen burgemeester.

Emotioneel

In zijn dankwoord keerde hij eerst terug naar zijn kindertijd, om zich daarna te richten tot zijn vrouw. Toen hij vervolgens – letterlijk – stilstond bij het verlies van zijn vader, werd hij zichtbaar emotioneel. Hij sprak zijn vertrouwen uit in zijn schepenen en de andere raadsleden, bracht een staande ovatie op gang voor zijn voorganger en verklaarde tot slot de receptie voor geopend: “Leve De Panne!”.

Degrieck en Blieck zetelen niet Nadat hij zich 24 jaar inzette als raadslid, schepen en burgemeester, keert Bram Degrieck de lokale politiek nu de rug toe. Nadat hij ‘s ochtends al een erehaag kreeg van zijn medewerkers van Team De Panne, volgde er ook ‘s avonds nog een luid applaus. Sander Delacauw volgt hem op als raadslid voor Het Actieplan. Ook aftredend schepen Johan Blieck haalde voldoende stemmen, namens Kracht!g. Omdat hij echter niet samen met zijn dochter Hanne mag zetelen, vervangt Sabine Van der Maelen hem in de oppositie.

Het Actieplan stelt hun A-Team voor Nieuwbakken burgemeester Wim Janssens waande zich even kolonel Hannibal in zijn bedankingsspeech. Zijn A-Team bestaat uit eerste schepen Nicolas Luyssen, tweede schepen Michèle Vandermeeren, derde schepen Stefaan Buyens, vierde schepen Geoffrey Vandevelde en vijfde schepen Tine Wouters. Zij zit ook het bijzonder comité voor. Gemeenteraadsvoorzitter Eric Vanhee vervolledigt de bestuursploeg.