Elf nieuwe gezichten geven gemeenteraad van Ichtegem nieuw elan

De installatievergadering van de nieuwe gemeente- en OCMW-raad van Ichtegem vond plaats in de grote refter van GBS ‘t Mozaïek. De raadsleden en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst legden de eed af en de afgevaardigden voor de politieraad werden verkozen.

Met elf nieuwe gezichten krijgt de gemeenteraad een nieuwe look en ook het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) ondergaat een grondige facelift.

Met acht vrouwelijke raadsleden kruipt het saldo op dat vlak met één eenheid ophoog ten opzichte van de vorige legislatuur, wat maakt dat nu 34% van de verkozenen dames zijn.

Met drie twintigers (Jessica Verstraete (23), Jonas Dehaeze (26) en Sharon Mattheus (29)) komt er ook echt wel een gedeeltelijke verjonging.

Verzaken

Net als bij de verkiezingen in 2018 besloten vijf verkozenen meteen aan hun mandaat te verzaken – al dan niet wegens onverenigbaarheid.

Jan Bekaert, Celesta Muylle en Willy Hosten, de drie afscheidnemende schepenen voor W.I.T., hadden al voor de verkiezingen aangekondigd dat zij hoe dan ook hun mandaat als gemeenteraadslid niet zouden opnemen. Eerste opvolger David Van Moerkercke kon op die manier schepen worden, terwijl nieuwkomers Sharon Mattheus en Jonas Dehaeze een zitje in de gemeenteraad veroverden.

Bij CD&V 8480 neemt een aantal mensen op de lijst zijn mandaat niet op wegens onverenigbaarheden. Nancy De Bruyne is niet alleen de echtgenote van Karl Bonny, zij is net als Isabelle Batsleer-Bussche werkzaam bij de gemeente en dus konden ze geen van beiden in de gemeenteraad zetelen. Zij worden vervangen door respectievelijk Inge Vandewyngaerde en Johan De Smedt.

Samenstelling

De nieuwe gemeenteraad bestaat uit: Lieven Cobbaert, Hans De Gryse, Tina Ledaine, Geert Vandaele, Dirk Ilegems, Erna Crombez, Jessica Verstraete en Koen Vandaele (Team Burgemeester); Dieter Debacker, David Van Moerkercke, Sharon Mattheus, Jonas Dehaeze en Koen Gadeyne (W.I.T.); Frederiek Vermeulen, Karl Bonny, Vera Buffel, Daniël Roose, Inge Vandewyngaerde, Dora Vandewaetere en Johan De Smedt (CD&V 8480); Patrik Wellekens en Isabel Vancompernolle (Vlaams Belang).

College, BCSD en politieraad

Burgemeester Cobbaert (38) is onder meer bevoegd voor het algemeen beleid, eerste schepen Dieter Debacker (53) krijgt financiën, onderwijs, lokale economie, ICT en digitalisering, tweede schepen Hans De Gryse (51) is bevoegd voor omgeving, woonbeleid, sport en toegankelijkheid, derde schepen Geert Vandaele (52) is bevoegd voor het openbaar domein, patrimoniumbeheer en bestrijding van schadelijke soorten, vierde schepen David Van Moerkercke (48) is bevoegd voor cultuur, klimaat, duurzaamheid, afval en dierenwelzijn.

Tina Ledaine (48) wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en is als vijfde schepen bevoegd voor het sociaal huis, het Huis van het Kind, senioren- en welzijnsbeleid en bibliotheek. Het BCSD bestaat verder uit Carine Decloedt, Jeanique Devriendt, Matthias Vandewalle, Sylvie Verschoore, Quinten Tuyaerts en Nadine Vanhee.

Vertegenwoordigers in de politieraad worden Erna Crombez, Koen Gadeyne, Frederiek Vermeulen en Jessica Verstraete.

Eerste vrouwelijke gemeenteraadsvoorzitter geeft fakkel door Ongeveer een half uur nadat ze de installatievergadering had geopend overhandigde afscheidnemend voorzitter van de gemeenteraad Erna Crombez de voorzittershamer aan haar opvolger Koen Gadeyne. Enigszins geëmotioneerd maar vooral trots omdat ze de eerste – en voorlopig ook enige – vrouwelijke voorzitter van de gemeenteraad in Ichtegem mocht zijn. “Ik vond het niet altijd even gemakkelijk”, vertrouwt ze ons toe. “Uiteraard moeten alle meningen aan bod kunnen komen, maar persoonlijke aanvallen moet je onmiddellijk afblokken.” Erna wordt nu gewoon gemeenteraadslid, en werd ook verkozen voor de politieraad. “Ik zal me zeker nog 100% inzetten, politiek zit mij nu eenmaal in het bloed.”

