Eerste uitdager Bart Tommelein bekend: John Crombez wordt lijsttrekker Vooruit

John Crombez (49) zal het opnemen tegen Bart Tommelein bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. De partij Vooruit schuift hem naar voor als lijsttrekker. Het is de eerste keer dat Crombez lijsttrekker is in Oostende.

Vooruit is achter de schermen al enige tijd bezig met de lijstvorming voor de gemeenteraadverkiezingen die over 20 maanden plaatsvinden. Zondagmorgen werd op een algemene ledenvergadering van Vooruit in hun café ‘Het Verschil’ een stand van zaken gegeven over de lokale politieke actualiteit. Het bestuur/pollcomité stelde daar John Crombez voor als lijsttrekker. John Crombez (49) is voormalig Vlaams Parlementslid, was staatssecretaris voor fraudebestrijding en voorzitter van zijn partij.

Hij leidt thans voor het UZ Gent een onderzoeksproject rond gezondheidszorg en sociale zekerheid. John Crombez was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen tweede lijstduwer en behaalde 2512 voorkeurstemmen. Vooruit is daarmee de eerste partij die zijn lijsttrekker officieel bekendmaakt. Hij wordt de uitdager voor zetelend burgemeester Bart Tommelein die aan een eigen lijst werkt met mensen van verschillende partijen.