Eedaflegging nieuw N-VA-raadslid in Wervik maand uitgesteld

Volgende week dinsdag is er in Wervik gemeenteraad en dan zou Julie Kinoo (N-VA) normaliter de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Virginie Terrier (48) diende zaterdag haar ontslag in maar dat geraakte blijkbaar niet bij gemeenteraadsvoorzitter Els Scheirlynck (CD&V) zodat de eedaflegging pas kan plaatsvinden tijdens de gemeenteraad in maart.

“Ik ben alvast not amused”, reageert fractieleider Sanne Vantomme (N-VA). “Virginie verstuurde zaterdag haar ontslag zodat de overdracht vlot zou kunnen verlopen. De burgemeester en ikzelf stonden in haar mail in kopie. Maandag werd de agenda verspreid en tot mijn grote verbazing staat het ontslag en de eedaflegging niet op de dagorde. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsvoorzitter en ik vind dat niet kunnen. Ik nam contact op met de administratie en blijkbaar ligt de dagorde vast en kan niet meer worden aangepast. De geloofsbrieven van de kandidaat-opvolger moeten worden onderzocht.”

Om gezondheidsredenen was Virginie Terrier de afgelopen twee jaar maar heel weinig aanwezig op de gemeenteraad. Ze was ook gemeenteraadslid in de vorige legislatuur maar werd de volgende verkiezingen in oktober 2018 niet rechtstreeks verkozen. Ze kwam uiteindelijk wel in de gemeenteraad terug nadat gewezen schepen Belinda Beauprez ontslag nam.

Eerste opvolger na het ontslag van Virginie is normaliter OCMW-raadslid Jean-Marie Delbaere (70) maar hij verzaakt aan zijn mandaat omwille van zijn leeftijd. Tweede opvolger is Nathalie Seys maar zij is de moeder van gemeenteraadslid Jari Denorme en mag om deze reden niet zetelen. Derde opvolger Julie Kinoo neemt het mandaat wel op.

Ze werkt als verzorgende in het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in Wervik en is secretaris van het N-VA-bestuur van het arrondissement Ieper. Ze zetelde in het Bijzonder comité van de Sociale Dienst maar nam ontslag omdat de vergaderingen niet combineerbaar waren met haar job. Julie Kinoo zetelde destijds ook in de stedelijke jeugdraad. In september 2014 werd ze verkozen tot tweede eredame van de Tabaksfee en ze gaf vroeger les bij Cie Tros Wervik.

(EDB)