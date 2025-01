Dorpskern Ruddervoorde krijgt facelift

Op de gemeenteraad van donderdag 16 januari werd een eerste actieplan voor de dorpskern van Ruddervoorde voorgesteld dat past in het ambitieus actieplan voor Vitale Dorpen.

Met dit actieplan zet het gemeentebestuur van Oostkamp een belangrijke stap in het kader van het project ‘Vitale Dorpen’. Met een gericht actieplan wil het bestuur de komende zes jaar Ruddervoorde omvormen tot een vitaal, toekomstgericht dorp waar inwoners, ondernemers en verenigingen zich thuis voelen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap. Ruddervoorde heeft een rijke geschiedenis als handelscentrum, maar de afgelopen jaren werden uitdagingen zoals een afname van het winkelaanbod en openstaande ruimtelijke dossiers steeds zichtbaarder. Zoals de stopzetting van beenhouwerij Boudewijn en Greta, de toonzaal van Electro Hoste-Focke. Het gemeentebestuur heeft nu de ambitie uitgesproken om deze uitdagingen integraal aan te pakken. “Ruddervoorde verdient een toekomst waarin wonen, ondernemen en vrije tijd elkaar versterken. We willen een dorp creëren dat aantrekkelijk blijft voor zowel huidige als toekomstige generaties. Door strategische keuzes te maken en samen te werken met de gemeenschap, bouwen we niet alleen aan een visie, maar zorgen we ook voor concrete resultaten,” zegt burgemeester Jan de Keyser.

De opwaardering van de dorpskers kan terug gebracht worden tot een paar strategische projecten die als pijlers van vernieuwing zullen dienen. De herontwikkeling van de markt bied zich aan nu het bouwproject de bouwlijn van de andere gebouwen moet volgen waardoor er bijkomende ruimte komt voor de nieuw te bouwen blok. Dit zal ook gecombineerd worden met de her aanleg van de Torhoutsestraat. Ook de herontwikkeling van de Leegtestraat staat op het programma. In een eerste visie van het masterplan Ridefort zien we, waar de huidige school De Kiem nu gevestigd is eventueel plaats voor een nieuwe invulling. Met deze nieuwe visie zal er ook een verfijning gebeuren voor de volledige site Ridefort met bijzondere aandacht voor de jeugdbewegingen, de voetbal vereniging KDC Ruddervoorde en plaats voor ontmoeting en rust Ook de gemeentelijke site in de Koebroekdreef zal waarschijnlijk een nieuwe invulling krijgen en lijkt ideaal om een aantal woningen of woonblokken te plannen. Verder zal de kerkomgeving samen met het Hofplein opgefrist worden. In het geheel van de opwaardering van het centrum van Ruddervoorde is ook de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Ter Luchte opgenomen.

Deze projecten zullen volgens een geïntegreerde aanpak gerealiseerd worden. “Elk project is een puzzelstukje in het grotere geheel. Onze keuzes zijn erop gericht om economische versterking, ruimtelijke ontwikkeling en gemeenschapsvorming met elkaar te verbinden. Zo blijft de unieke identiteit van Ruddervoorde behouden, terwijl we ruimte maken voor innovatie,” lichte burgemeester Jan de Keyser toe. Een belangrijk uitgangspunt van het project is de nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en verenigingen. Het gemeentebestuur organiseert participatietrajecten waarbij iedereen een stem krijgt in de toekomstige ontwikkeling van Ruddervoorde.

Duurzame resultaten in het meerjarenplan 2026–2031

Het concept ‘Vitale Dorpen’ wordt opgenomen als een van de belangrijkste krachtlijnen in het meerjarenplan 2026–2031. Dit jaar wordt de visie verder verfijnd, zodat er een stevige basis ligt om van visie naar actie over te gaan. Het gemeentebestuur kiest bewust voor duurzame oplossingen die Ruddervoorde toekomstbestendig maken. “Dit is geen project van snelle winst. We zetten in op resultaten die de tand des tijds doorstaan. Ruddervoorde kan zich zo ontwikkelen tot een dorp dat klaar is voor de uitdagingen van morgen, ” besluit burgemeester Jan de Keyser. Met dit ambitieuze actieplan toont het bestuur van Oostkamp aan dat het investeert in de toekomst van haar dorpen. Ruddervoorde wordt een voorbeeld van hoe een vitale dorpskern kan bijdragen aan een sterke, hechte en duurzame gemeenschap.