Dit zijn de bevoegdheden van het nieuwe schepencollege in Nieuwpoort

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober behaalde CD&V Nieuwpoort opnieuw een absolute meerderheid. Maar de uitslag zorgde voor een vernieuwd college van burgemeester en schepenen.

Kris Vandecasteele wordt de nieuwe burgemeester. Bert Gunst wordt opnieuw eerste schepen. Daarnaast blijven Jos Decorte en Ann Gheeraert in het schepencollege. Opvallend zijn twee de nieuwe namen in het schepencollege: Maarten Claeys en Wim Demeester.

“We hebben de bevoegdheden zo herschikt dat ze een coherent geheel vormen” – Kris Vandecasteele

Aangewezen burgemeester Kris Vandecasteele neemt naast de wettelijke bevoegdheden als hoofd van de politie en de brandweer, ook de bevoegdheden Maritieme Zaken en Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening. Alle Maritieme Zaken zoals Visserij, Noordzee-aangelegenheden, Havengebied en Jachthavens komen in één portefeuille terecht. “We hebben de bevoegdheden zo herschikt dat ze een coherent geheel vormen,” legt Kris Vandecasteele uit, “Verder zal ik met mijn ervaring en dossierkennis de Algemene Zaken opvolgen. Zo willen we als ploeg de efficiëntie verhogen.”

Bert Gunst eerste schepen

Eerste schepen Bert Gunst wordt schepen voor Toerisme, Buitenlandse Contacten en Lokale economie. “Tijdens mijn eerste mandaat als schepen heb ik hier hard op ingezet. Dit werd toen door de kiezer beloond. Ik ben blij dat ik me wederom kan inzetten voor de uitbouw van het economisch weefsel van de stad.” Eerste en Tweede Wereldoorlog vormen een mooi geheel in dit pakket bevoegdheden.

“Met de bevoegdheden Milieu en Klimaat zullen we samen met de inwoners onze stad net houden en verder verduurzamen” – Maarten Claeys

Maarten Claeys wordt dankzij zijn derde score binnen de CD&V-lijst voor het eerst schepen. Hij krijgt de bevoegdheden Landbouw, Milieu en Klimaat en Digitalisering. “De voorbije 10 jaar onderhandelde ik Europese landbouwwetgeving. Hierdoor bouwde ik een netwerk op alle bestuursniveaus op. Ik wil dit verder inzetten voor de landbouwers uit Nieuwpoort,” zegt Maarten Claeys. “Met de bevoegdheden Milieu en Klimaat zullen we samen met de inwoners onze stad net houden en verder verduurzamen. Wat de bevoegdheid Digitalisering betreft, is het de bedoeling de dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen. Want een digitalisering die niet efficiënt werkt, heeft geen zin. Maar ook een toegankelijk loket – waar mensen, mensen spreken – staat op onze takenlijst.”

Luisterend oor

Schepen Jos Decorte wordt opnieuw het sociale gezicht van de stad Nieuwpoort. Naast voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, neemt de gepensioneerde onderwijzer er ook de bevoegdheden Onderwijs, Senioren en Wonen bij. “Een luisterend oor is belangrijk voor het welzijn van onze mensen. Als seniorenantenne wil ik een aanspreekpunt zijn voor onze oudere inwoners.”

Hij streeft naar de oprichting van een seniorenloket, waar alle vragen en behoeften van senioren op één plek behandeld worden. “Daarnaast wil ik de grote nood aan kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar aanpakken en dit meenemen als een belangrijk speerpunt op ons programma.”

Ook schepen Ann Gheeraert wordt opnieuw schepen. Naast haar huidige bevoegdheid Cultuur wordt ze ook bevoegd voor Jeugd. “Ik ben blij dat ik me opnieuw kan inzetten voor de cultuursector in onze stad. De voorbije jaren heb ik samen met mijn diensten hier sterk op ingezet. Jeugd is een nieuwe bevoegdheid voor mij. Maar ook hier kan ik rekenen op een stevige basis van de voorgaande jaren. Ik kijk er naar uit dit verder uit te bouwen.” Daarnaast wordt zij het politiek aanspreekpunt voor het personeel. “Mensen spreken mensen, is een uitdrukking waar ik veel belang aan hecht,” zegt schepen Ann Gheeraert, “Dit is de rode draad door mijn bevoegdheden.”

Nieuw gezicht

Nieuwkomer Wim Demeester neemt de materies Financiën, Openbaar domein en Sport voor zijn rekening. “Goed financieel beheer en een verzorgd en toegankelijk openbaar domein blijven prioritair voor ons”, zegt Wim Demeester. “De uitbreiding van de ondersteuning van de sportclubs was ook één van onze speerpunten die we gaan uitrollen”.