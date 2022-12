Dirk Desmet volgt Marc Desloovere op als schepen in Zwevegem

Tijdens de gemeenteraad maandagavond mocht Dirk Desmet de eed afleggen als nieuwe schepen. Hij neemt daarbij de bevoegdheden van Marc Desloovere over die zijn schepenlint opbergt.

Het lag een beetje in de lijn der verwachtingen dat na het ontslag van Marc Desloovere (Samen) als schepen, Dirk Desmet (CD&V) hem zou opvolgen. Marc Desloovere nam eerder deze maand ontslag omdat hij betrokken is bij een ernstig geval van verkeersagressie. Dirk Desmet ging aanvankelijk, volgens het akkoord gesloten na de verkiezingen in 2018, vanaf 2023 Marc Claeys (Samen) vervangen die met pensioen zou gaan.

Gezien de situatie kwam Marc Claeys terug op dit ontslag en zal hij nog de volle twee laatste jaren van deze legislatuur schepen blijven. Marc Desloovere, die verontschuldigd was op de gemeenteraadzitting, zal wel blijven zetelen als gemeenteraadslid. Dirk Desmet neemt alle bevoegdheden over van Marc Desloovere. De functie van gemeenteraadvoorzitter, die tot nu vervuld werd door Dirk Desmet, zal ingenomen worden door Barbara Demeulenaere (CD&V).

“De invulling van het schepenambt was niet nodig”

Verliep alles gemoedelijk en in unanimiteit van de gemeenteraad, dan veranderde de sfeer toch even toen Antoon Vanassche (NU. Zwevegem) de opmerking maakte dat hij liever had gezien dat men het schepenambt van Marc Desloovere niet meer had ingevuld. “Na het ontslag waren jullie nog altijd in aantal om geldig te kunnen besturen. Het niet invullen van het schepenambt zou een besparing kunnen zijn van zo’n 100.000 euro over de resterende twee jaar. Niettemin, ofschoon wij liever zouden besparen, zullen wij de benoeming goedkeuren.”

Lindelaan

Daarna richtte Vanassche zich tot de burgemeester omtrent de communicatie rond de Lindelaan. “Wij stellen vast dat vanuit uw partij met veel bravoure werd aangekondigd dat onze burgemeester, die nu heel tijdelijk de bevoegdheden van mobiliteit heeft overgenomen, de problematiek van de Lindelaan zal aanpakken. Wij brachten de klachten al twee keer op de gemeenteraad, zonder gevolg.”

“Na amper twee weken na de overdracht van bevoegdheden, springt u er wel op. Uw partij stelt tevens dat u een evaluatievergadering zal organiseren op 31 januari. Moeten wij hier niet spreken van populisme en hierbij het ontslag van de schepen misbruiken? Iedereen weet dat vanaf januari de bevoegdheid van mobiliteit naar de nieuwe schepen gaat.”

Burgemeester Doutreluingne (LB) zei dat het laag bij de grond was van het raadslid. “Het is duidelijk dat u de man speelt, en niet de bal, in dit geval het dossier. De vergadering komt er na klachten en kritiek op de aanpassingen in de Lindelaan. Let wel, er zijn ook enkele mensen die constructief zijn. Er is besloten om aanpassingen te doen, maar eerst willen we de opmerkingen van de buurtbewoners horen. Vandaar die vergadering.”

(GJZ)