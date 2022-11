Dierenasiel zorgt voor debat zonder uitkomst

De gemeenteraad startte met een interpellatie in de politieraad van John Crombez over het dierenasiel. Daaruit bleek wel degelijk buurtbewoners klacht hadden ingediend tegen het Blauw Kruis maar dat een oplossing nog veraf is. Het werd een loopgravendebat van een uur.

John Crombez (Vooruit) en Reddy De Mey (Vlaams Belang) stelden vragen over de controle van de politie op het dierenasiel Blauw Kruis van de Kust en vermoedden dat de controle werd uitgevoerd in opdracht van het stadsbestuur. Burgemeester Tommelein (Open VLD) ontkende. “Dit was geen initiatief van de stad maar kwam er na een klacht van buurtbewoners.” Dat werd bevestigd door korpschef Philip Caestecker. “We laten ons niet mengen in een politiek spel. De controle gebeurde nadat een delegatie van buurtbewoners klacht indiende namens een nog grotere groep mensen. We moeten elke klacht onderzoeken en het was onze Dienst Omgevingsvergunning die de controle deed. Er werden 4 inbreuken vastgesteld en we gaven hen 1 maand tijd om terug te koppelen. Dat betekent niet dat het tegen dan moet opgelost zijn maar wel dat ze een oplossing of plan van aanpak moeten voorstellen. We hebben geen PV opgesteld en hebben correct en schappelijk opgetreden.”

Daarna verviel het debat in de gekende stellingen. De oppositie vindt dat de stad het Blauw Kruis moet helpen door een belofte uit 2018 voor financiële steun hard te maken. Burgemeester Bart Tommelein herhaalde dat de stad geen 500.000 euro heeft maar dat er wel nood is aan een nieuw asiel. “Er is een meningsverschil over hoe het asiel moet gefinancierd worden. We willen dat de Oostendse belastingbetaler niet alleen moet opdraaien.” Hij verwees expliciet naar buurgemeenten Bredene, Gistel en Oudenburg (die ook dieren laten plaatsen in het Oostendse asiel) die zouden aangesproken worden om te zoeken naar een gezamenlijke oplossing.

Bart Tommelein zei dat ook de bemiddelaar, sinds een jaar actief, nog volop bezig is. Volgens John Crombez vergroot het probleem met de dag en moet de stad/burgemeester de zaak in handen nemen. Ook de gekende slogans en argumenten passeerden nog eens de revue. Het probleem met het Blauw Kruis zou zijn ontstaan omwille van een probleem van Bart Tommelein met de voorzitter van het Blauw Kruis. Tommelein zei dan weer dat het ging om een persoonlijke vete van het Blauw Kruis tegen de huidige coalitie. Hij noemde in publieke zitting meermaals de naam van voorzitter Fabrice Goffin en verontschuldigde zich daarna tot twee keer toe met de woorden. “Ik had de naam van mijnheer Goffin niet mogen noemen.” Ook gewezen schepen Yves Miroir (Groen) kwam tussen. “Er is in het jaar voor de verkiezingen wel veel beloofd aan het Blauw Kruis.” De discussie over het Blauw Kruis duurde een uur en eindigde waar ze begon. Het Blauw Kruis wil de steun van de stad en die zegt dat er geen geld is.