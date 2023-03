Dierenasiel nog maar eens voer voor politiek debat op gemeenteraad Oostende: “Oplossing in zicht”

Er werd maandagavond- nog maar eens- uitgebreid gediscussieerd over de toekomst van het dierenasiel in de gemeenteraad van Oostende. Volgens schepen Silke Beirens (Groen) zou er een oplossing in het vooruitzicht zijn, maar na drie jaar van politieke debatten is het nog even afwachten of er ook effectief witte rook zal komen.

Is er een oplossing in zicht voor de malaise rond het dierenasiel in Oostende of niet? Dat was de vraag die Reddy De Mey (Vlaams Belang) stelde. Dat deed hij omdat schepen Silke Beirens (Groen) zich, na de open vergadering op initiatief van het Blauw Kruis van de Kust in De Grote Post, had laten ontvallen dat er binnen enkele weken een oplossing mag verwacht worden.

Bijna witte rook

“Het is zo dat we de bemiddelingsopdracht afwachten om rond tafel te gaan met het dierenasiel. De opdracht heeft langer geduurd dan verwacht, maar we zijn naar een bemiddelaar gegaan omdat de gesprekken met het asiel zelf moeilijk verliepen. We zijn er nog niet helemaal uit, maar er is bijna witte rook. We gaan voor een structurele oplossing, niet voor een blanco cheque en een prestigeproject. We stellen het welzijn van de dieren voorop en we willen een bijdrage van de omliggende gemeenten. We willen daarnaast ook duidelijkheid over wat het Blauw Kruis zelf zal bijdragen want ook daar wijzigen de cijfers al eens”, antwoordde Beirens.

De Mey was sceptisch gezien het proces nu al enkele jaren aansleept. Ook John Crombez (Vooruit) mengde zich in het debat. “U zegt dat u een bijdrage wil van de omliggende gemeenten, maar hebben jullie daar zelf ook al stappen in ondernomen? Er was vorige week een open dialoog, maar daar was niemand van de meerderheid aanwezig. U zegt dat u dialoog wil, maar dan wordt er iets georganiseerd en is er niemand van de meerderheid aanwezig. Dat betreur ik.”

Volgens de schepen werd aan de voorzitter van het Blauw Kruis gevraagd om de omliggende gemeenten aan te schrijven. “Binnen een aantal weken verwacht ik een oplossing. Het was een lange weg in niet gemakkelijke omstandigheden als die constructieve houding wordt doorkruist door een steekspel op sociale media”, zei Beirens nog.

Absurd

Jeroen Soete (Vooruit) viel, zoals hij het zelf zegt van zijn stoel over de uitleg van de schepen. “U verwacht dus dat de voorzitter van het Blauw Kruis een bijdrage van de andere gemeenten moet regelen. Hoe absurd is dat eigenlijk? Het is toch maar logisch dat een burgemeester zijn collega’s aanspreekt over dergelijke kwesties. Dat zal toch meer effect hebben dan een brief van de voorzitter van het asiel. Is dat u idee van een meewerkende oplossing. Dat is echt symptomatisch waarom dit dossier nog niet opgelost is”, zei Soete.

“Wij doen op een andere manier aan beleid”, reageerde schepen Beirens. “Denkt u dat het vogelopvangcentrum bij ons komt aankloppen? Zij kijken niet naar de stad, maar doen dat gewoon zelf. Zo werken wij samen met middenveldorganisaties. Ik vind het zelf bijzonder jammer dat het met het Blauw Kruis van de kust niet lukt.”

Welzijn dieren

Björn Anseeuw (N-VA) mengde zich in het debat door erop te wijzen dat het Blauw Kruis sinds december 2016 een erfpacht heeft gekregen. Bij een erfpacht komen heel wat verplichtingen zoals de eigenaarsverplichtingen. Nu zeggen dat ze geen enkele verantwoordelijkheid hebben is niet correct. Het is nobel dat wij al vier jaar heel actief zoeken naar een goede oplossing. Het is eigenlijk onze plicht niet, maar we doen het toch in belang van het welzijn van de dieren.”

Volgens John Crombez betalen de omliggende gemeenten echter al langer mee voor de werking van het asiel. “Het gaat hier over infrastructuur. Heeft het VOC de buurgemeenten aangeschreven voor de bouw van de infrastructuur? De redenering klopt aan geen kanten. Het zegt veel over de manier waarop jullie naar het asiel kijken en hoe jullie beleid voeren. Jullie hebben zelf nog geen poot uitgestoken, jullie willen zelfs niet vragen aan buurgemeenten om bij te springen voor infrastructuur.”

Yves Miroir probeerde de boel nog te sussen, maar het mocht niet baten. “Laten we stoppen met spelletjes spelen en vooruit gaan. Wie er uiteindelijk de gemeenten aanschrijft is relatief onbelangrijk, voornaamste is dat het gebeurt.”

Wie zal betalen?

“De oplossing echter al klaar”, liet Crombez zich nog ontvallen. “Zeven jaar geleden is het asiel hulp komen vragen. Er was iets uitgewerkt met gedeelde last en wat is er veranderd, sp.a zit niet meer in het schepencollege, maar groen en N-VA wel. Op 4 jaar tijd is er nog niets gedaan. Het enige wat dit veroorzaakt heeft is dat de bouwkost een miljoen euro duurder is geworden. Dat is het enige wat je nu bereikt hebt. Ondertussen laat de schepen een ballonnetje op dat de stad er niets voor zal moeten betalen, maar ja wie dan wel?”, vroeg Crombez zich nog af.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.