Deborah Buyse wordt nieuwe VB-voorzitter van Izegem: “Onze hechte groep staat te popelen”

Met het afronden van de recente lokale verkiezingen en de start van een nieuwe legislatuur, heeft de afdeling van het Vlaams Belang in Izegem haar bestuur grondig hervormd. Deborah Buyse werd met unanieme steun benoemd tot nieuwe voorzitter van de afdeling. Ze krijgt daarbij de steun van Lieven Gayse, die als ondervoorzitter een belangrijke rol zal opnemen in de vernieuwing van het bestuur. Met Sam Weyts en Filip Buyse heeft Vlaams Belang ook twee schepenen in het nieuwe stadsbestuur.

“Ik ben bijzonder trots dat het bestuur mij het vertrouwen heeft gegeven om deze verantwoordelijkheid op mij te nemen. We staan klaar om de komende zes jaar naar onze Izegemnaren te luisteren en hen te vertegenwoordigen. Nu we in de meerderheid zetelen en transparantie en burgerparticipatie speerpunten van zowel het Vlaams Belang als van STIP+ zijn, is het voor ons belangrijk om bereikbaar te zijn. Dit zie ik dan ook als belangrijke taak van mij als voorzitter, tussen de mensen aanwezig zijn en luisteren naar hun mening”, aldus de kersverse afdelingsvoorzitter.

Frisse wind laten waaien

Deborah Buyse benadrukt dat ze samen met het bestuur een nieuwe dynamiek wil brengen in de lokale afdeling. “Met Lieven Gayse aan mijn zijde willen we zorgen voor een frisse wind binnen ons bestuur. Lieven is een sterke en geëngageerde ondervoorzitter, en samen met de rest van onze ploeg kunnen we bouwen aan een sterk Vlaams Belang in Izegem.”

De nieuwe voorzitter prijst ook de inzet en betrokkenheid van haar team. “Ik ben ontzettend trots op onze volledige ploeg. We hebben een sterke basis, maar we blijven ambitieus. Tijdens de lokale verkiezingscampagne kreeg ik al een coördinerende rol toebedeeld en dit lijkt een logische voortzetting. We staan met een hechte ploeg te popelen om goed werk te verrichten voor de Izegemnaren”, besluit Deborah strijdvaardig.