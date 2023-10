De strijd om de burgemeesterssjerp barst nu al los: Bart Tommelein vs. John Crombez

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 zullen veel minder lijsten opkomen dan in 2018. Voor de burgemeesterssjerp zal het toch vooral een strijd worden tussen Bart Tommelein en John Crombez. Als ze opkomen zullen nieuwe kleine lijsten hard hun best moeten doen.

Trots op Oostende

Voor deze kartellijst slaan Open VLD, Groen en CD&V de handen in elkaar. Officieel omdat ze goed samenwerken, maar eigenlijk omdat het zeer belangrijk is als grootste lijst uit de verkiezingen te komen; dan krijgen ze als eerste de kans om een coalitie te vormen. Bezieler van Trots op Oostende is burgemeester Bart Tommelein. Hij was in 2018 met 6.003 bolletjes achter zijn naam dan ook de absolute stemmenkampioen in Oostende. Open VLD houdt 19 plaatsen op de lijst, Groen krijgt 12 plaatsen (waaronder Natacha Waldmann op 2 en lijstduwer Wouter De Vriendt) en CD&V heeft 7 plaatsen (waaronder Bart Plasschaert op 3 en Kato Hoogstoel op 10). Elk van de drie partijen komt ook nog met een onafhankelijke. Bart Tommelein, de eerste liberale burgemeester in 60 jaar, wil zichzelf opvolgen. Hij is de motor van Trots op Oostende en heeft alvast de burgemeestersbonus.

Vooruit

De naam staat nog niet helemaal vast. Het wordt zeker niet Stadslijst (zoals in 2012), maar de naam Vooruit zal er wel in voorkomen. Voor de oppositiepartij trekt John Crombez de lijst. Hij zetelt 12 jaar in de gemeenteraad, maar had in Oostende nog geen uitvoerend mandaat. Crombez wordt de uitdager van Bart Tommelein voor het burgemeesterschap. De partij moet het stellen zonder stemmentrekkers en de voormalige burgemeesters Johan Vande Lanotte (verhuisd naar Bredene) en Jean Vandecasteele. Die laatste zal niet meer op de lijst staan, maar voert, net zoals Franky De Block, wel openlijk mee campagne. Voor de socialisten is die begin 2023 al gestart met huisbezoeken in de hele stad. Er doen al lang verschillende nieuwe namen de ronde, maar er werd over die verruiming nog niets beslist. Wellicht staat Vanessa Vens straks op de tweede plaats en krijgen ook nieuwkomers zoals Michael Vanhee een mooie plaats.

N-VA

De partij sloeg het aanbod van de burgemeester af om mee te stappen in de kartellijst en besliste om apart op te komen. Lijsttrekker wordt eerste schepen Björn Anseeuw. Schepenen Charlotte Verkeyn en Maxim Donck zullen wellicht mee de lijst aanvoeren. De partij heeft een sterke traditie van inspraak van het bestuur in de samenstelling dus echte zekerheden over plaatsen zijn er niet. Dat kan nog voor verrassingen zorgen. De Vlaams-nationalisten legden de voorbije 10 jaar een opvallend parcours af: als oppositiepartij (10 zetels in 2012) vielen ze terug op 7 zetels in 2018, maar konden daarmee wel 3 schepenzetels verzilveren. Ze willen hun aantal zitjes opnieuw verhogen, maar dreigen in de strijd Tommelein/Crombez verdrongen te worden.

Vlaams Belang

Ze gaan met dertiger Wesley Deschuytter als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen en dat is een trendbreuk. Hij zetelt pas vijf jaar in de gemeenteraad, maar is al jarenlang actief bij Vlaams Belang. Zijn vader Patrick was ook jarenlang mandataris voor Vlaams Belang. Christian Verougstraete, die de voorbije vijf gemeenteraadsverkiezingen op één stond, zal nu de lijst duwen. Ze zullen in de kop van de lijst nieuwe mensen een kans geven en willen ook nestor Reddy De Mey nog uitspelen in de top tien.

PvdA

In tegenstelling tot 2018, toen ze opkwamen met slechts 23 kandidaten, zullen ze nu met een volledige lijst uitpakken. Ilona Vandenberghe, al jaren actief in de partij en ook in 2018 lijsttrekker, zal wellicht de lijst trekken. De partij voerde acties en hoopt dat een nationale tendens zich doorzet in Oostende. Ze waren nog niet eerder vertegenwoordigd in gemeenteraad.

Pro-Actief

De lijst van René Wijffels, bij de vorige verkiezingen nog De Oostendenaar, liet deze legislatuur een paar keer van zich horen en haalde in 2018 met slechts 4 kandidaten nog 1,2 procent van de stemmen. René Wijffels wordt lijsttrekker; het is niet zeker of het een volledige lijst met 41 kandidaten wordt.

Niet of onzeker

Lijst Dedecker: komt niet op in Oostende. Middelkerks burgemeester en boegbeeld Jean-Marie Dedecker is kandidaat bij N-VA voor de parlementsverkiezingen en sluit zo goed als uit dat LDD opkomt.

Recht door Zee: komt niet meer op. De groep rond initiatiefnemer Georges Casteur, die basisdemocratie en inspraak vooropzette, haalde bij de vorige verkiezingen 1,9 procent van de stemmen.

OK (Oostende Koningin): De lijst rond Hendrik Wallijn is terughoudend omdat ze in 2018 met 2,3 procent niet zo goed scoorden als verwacht. Ze rekenen op de komst van een grote naam, maar daarover is er weinig zekerheid.