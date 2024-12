De Panne houdt vast aan zijn grote investeringen in gebouwen en wegen: “De eerste drie jaar voeren we uit wat al is goedgekeurd”

De aanpassing van het meerjarenplan is verplicht en in De Panne geeft financiënschepen Nicolas Luyssen (Het Plan-B) meteen een update van de grootste investeringen die ook tijdens de nieuwe bestuursperiode doorlopen. “We hebben de voorbije zes jaar veel voorbereidend werk gedaan. Dat krijgt zeker een vervolg.” Een overzicht.

Donderdagavond vindt om 19.30 uur in de feestzaal van het gemeentehuis in De Panne de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Het ActiePlan behaalde met 14 zetels de absolute meerderheid. Wim Janssens wordt de nieuwe burgemeester en in zijn schepencollege zitten Nicolas Luyssen, Michèle Vandermeeren, Stéphane Buyens en nieuwkomers Geoffrey Vandevelde en Tine Wouters. Die laatste twee waren wel reeds gemeenteraadslid. Het beleid van de vorige bestuursperiode kan dus vervolgd worden.

Nicolas Luyssen behoudt zijn bevoegdheid financiën. “We behouden de geplande investeringen”, zegt hij. “De aanpassing van het meerjarenplan is goedgekeurd. Daarin staan ook de investeringsbedragen van projecten voor de periode 2024 tot 2027. De inrichting van de bibliotheek in de Sint-Pieterskerk is dit najaar gestart. Daarvoor staat een investeringsbedrag van 4.243.000 euro ingeschreven. Voor de heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan voorzien we 2.652.325 euro. Het eerste deel is reeds uitgevoerd en de tweede fase is gestart en moet voor de start van het toeristisch seizoen afgewerkt zijn. De herinrichtingswerken in de Dumontwijk zijn reeds een paar jaar aan de gang en krijgen uiteraard een vervolg. Daarvoor staat ruim 2,5 miljoen euro ingeschreven. De tweede fase is dit voorjaar gestart. Tijdens het derde deel van de werken pakken we de E. d’Arripelaan aan, maar ook de resterende stukken van de Witte Berglaan, Doktersweg, Schoolweg, Blauwe Weg, Donnylaan en Elzendreef. De omgeving bij de OLV-kerk vraagt een aparte fase en die bespreken we momenteel met Erfgoed Vlaanderen. Nog in die buurt hebben we een budget van 1.315.000 euro gepland voor de renovatie van villa Le Chalutier. De omgevingsvergunning hangt momenteel uit. Voor het project Cordial, met onder meer een nieuw toerismekantoor, budgetteren we 1,725.000 euro. De ontwerper is aangesteld.”

Adinkerke

En ook in Adinkerke worden de geplande investeringen uitgevoerd. “Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Duinhoekstraat, goed voor 3.430.729 euro, is dit voorjaar goedgekeurd. Voor de uitvoering van dat project zijn we afhankelijk van andere instanties”, vervolgt Luyssen. “De herinrichting van straten in de Garzebekeveldwijk, geraamd op ruim 2 miljoen euro, start begin volgend jaar. De omgevingsvergunning voor de nieuwe kinderopvang Apirama, ook een project van ruim 2 miljoen euro, hangt uit. Tot slot zijn de werken op de sportsites in De Panne en Adinkerke gestart. Die projecten zijn geraamd op 1,8 miljoen euro.”

Opgelet, al die projecten stonden reeds in het vorige meerjarenplan. Het nieuwe bestuur zal werk maken van een volgend meerjarenplan, waarin de nieuwe projecten toegelicht zullen worden. “De eerste drie jaar ligt het accent op de uitvoering van deze projecten”, zegt Luyssen. “Tijdens de tweede helft van de bestuursperiode lanceren we nieuwe projecten. We zullen de budgetten dan ook in die zin aanpassen. We gaan te rade bij onze inwoners wat ze prioritair vinden.” (GUS)