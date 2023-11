De Gilde in Ruddervoorde wordt innovatief woonproject

De Gilde is een begrip in Ruddervoorde, maar staat al een tijdje leeg. Het karakteristieke gebouw is op zich niet beschermd, maar heeft wel het kenmerkend uitzicht van een patronaatszaal uit die tijd en is opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Reden genoeg dus om te onderzoeken of het mogelijk is het gebouw te behouden.

Toekomstgericht en innovatief woonproject

De gemeenteraad keurde op 16 november een samenwerkingsovereenkomst goed met de provincie West-Vlaanderen en vzw Decanale Werken Brugge Stad voor de verdere uitwerking van de plannen voor De Gilde in Ruddervoorde. Samen willen ze van de Gildezaal immers een toekomstgericht en innovatief woonproject maken, passend in het centrum van Ruddervoorde mét aandacht voor het behouden van dit karakteristieke gebouw. De Gildezaal is een begrip in Ruddervoorde met enerzijds een emotionele waarde voor velen die er ooit gefuifd hebben of er hun eerste lief hebben ontmoet en anderzijds heeft het gebouw een grote erfgoedwaarde. Het perceel waarop het gebouw staat, is 600 m² groot en ligt volledig in woongebied. Het zal een ideale plek zijn voor jonge gezinnen.

“Het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen in de dorpskern is belangrijk voor het voortbestaan van een levendig dorp. Daarom werd samen met de eigenaar, vzw Decanale Werken Brugge Stad, ingestapt op een project van de provincie West-Vlaanderen. Binnen dat project werd onderzocht hoe De Gilde als gebouw bewaard kan worden én er een vernieuwend woonproject in kan worden ondergebracht”, weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen.

De provincie West-Vlaanderen stelt in de visie rond woonbeleid een aantal zaken voorop waar ook de gemeente Oostkamp op inzet: wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle, betaalbare en aangepaste woning; zuinig en doordacht omgaan met ruimte en energie; in een omgeving die sociaal, ecologisch, economisch en ruimtelijk duurzaam is aangepast aan de noden van de bewoners. In combinatie met hun stimulans om innovatie te ondersteunen, hebben ze zo een subsidieproject uitgewerkt om innovatieve woonprojecten te ondersteunen. Nadruk ligt daarbij onder andere op kernversterking, gemeenschappelijkheid, herbestemming en toekomstgerichtheid. Dit sluit nauw aan bij de visie uit het masterplan van de gemeente Oostkamp en de zoektocht naar mogelijkheden voor De Gilde. En zo is de samenwerking tot stand gekomen.

Appartementen

Uit vijf architectenbureaus werd via een architectuurwedstrijd een laureaat gekozen: Groep III uit Brugge. Het karakteristieke van het gebouw wordt in dit ontwerp behouden, maar op een hedendaagse manier ingevuld. De Gilde wordt omgebouwd tot een ruimte met vijf appartementen en gemeenschappelijke ruimten. Het project richt zich vooral op jonge gezinnen en nestverlaters. Een van de appartementen wordt ingevuld vanuit een sociale invalshoek, ondersteund via een buddy-werking van de medebewoners. De centrale, gezamenlijke binnentuin is het kloppende hart van dit project. Die is deels overdekt, deels open waarbij de unieke dakstructuur behouden blijft, ook in de open binnentuin. In het project is er ook plaats voorzien om een deelwagen een vaste plaats te geven en elektrische fietsen op te laden.

Samenwerking en kostenverdeling

De grote lijnen van de samenwerking en kostenverdeling werden vastgelegd. De provincie investeert 900.000 euro ofwel maximum 50% van het totale budget en de gemeente Oostkamp voorziet ongeveer 600.000 euro. Vzw Decanale Werken Brugge Stad brengt de grond in en die is berekend op 450.000 euro.

Intussen werken de architecten het ontwerp verder uit tot een concreet dossier zoals de opmaak van de bestekken en ontwerp en de aanvraag omgevingsvergunning. Eens dat klaar is wordt finaal beslist of het project financieel haalbaar is en er dus verder gewerkt kan worden. Op een later tijdstip zal een vereniging van eigenaars opgericht worden die de vijf woningen zal verhuren en die zal instaan voor het gebouw. Zij zullen dan ook de huurinkomsten beheren. (GST)