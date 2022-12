Damse stadsbestuur moet de tering naar de nering zetten

Uit de pan swingende kosten voor energie, bouwmaterialen en zelfs onderzoek op skeletten, nopen het stadsbestuur de meerjarenplanning grondig bij te sturen. Het bestuur slaat de belastingen niet op maar ziet zich genoodzaakt enkele grote projecten, zoals een nieuwe sporthal in Sijsele, door te schuiven naar de volgende legislatuur.

Donderdagavond legt het college van burgemeester en schepenen aan de Damse gemeenteraad het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor. En het mag duidelijk zijn: het zijn geen kleine wijzigingen. Schepen van Financiën Bart Desutter (CD&V+) benadrukt om te beginnen het goede nieuws.

“Ondanks de stijgende levensduurte verhogen we geen belastingen of retributies”, zegt de schepen. Maar om die bijzonder hoog oplopende kosten voor energie, loonkosten, en bouw- en andere materialen te compenseren, drongen zich dus toch besparingen op.

Nieuwe sporthal op lange baan

Wellicht het grootste slachtoffer van de noodzakelijke besparingen is het geplande nieuwe sportpark in Sijsele, met zowel nieuwe buiten- als buiteninfrastructuur. Enkel de buitenaccommodatie, vooral gericht op het voetbal en met een kostprijs van 4 miljoen euro, zal nog deze legislatuur aangevat worden.

De vernieuwde sporthal, met een verwachte kostprijs van 8 miljoen, wordt verschoven naar 2028. Voorts is ook het herconditioneren van de kerk in Lapscheure, voor alternatief gebruik nu daar geen erediensten meer zijn, doorgeschoven.

Energiekosten

Om de stijgende energiekosten in de toekomst het hoofd te bieden, plant het stadsbestuur de volgende drie jaar voor 1,56 miljoen euro aan energiemaatregelen voor het eigen patrimonium. In het licht daarvan wordt alvast het stadhuis prioritair gerestaureerd en energiezuiniger gemaakt.

“De duurdere grondstoffen en uurlonen voor werken laten zich ook voelen in het budget. De renovatie van het ontmoetingscentrum De Lieven viel 135.000 euro duurder uit dan voorzien en voor de vernieuwing van de doortocht van Den Hoorn moet 360.000 euro extra worden begroot”, weet schepen Desutter.

Dure skeletten

“De werken voor de dorpskernvernieuwing in Oostkerke zullen zelfs 1,15 miljoen euro extra kosten. Dat is 115.000 voor de prijsherziening en maar liefst 1 miljoen euro voor het archeologisch onderzoek op de skeletten die maar blijven opduiken.”

“Het is toch een geweldige aberratie dat stad Damme deze kosten tot nu toe alleen moest ophoesten! Positief is wel dat we voor de dorpsinrichting van Oostkerke kunnen rekenen op een provinciale tegemoetkoming van 300.000 euro.”

Nieuwbouwproject

“Vanaf januari volgend jaar is er gelukkig beterschap: dan zal de Vlaamse overheid tussenkomen in de kosten voor archeologisch onderzoek op menselijke resten”, vult burgemeester Joachim Coens (CD&V+) aan, die ook duiding geeft bij de toekomst van het project voor de herbestemming van de oude rusthuissite in Damme.

“Omdat het subsidietraject een lange doorlooptijd neemt, wordt het restauratiedeel van de voormalige rusthuissite pas in 2026 geprogrammeerd. In tussentijd willen we wel een nieuwbouwproject langs de kant van de Burgstraat realiseren.” (PDV)