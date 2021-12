Charlotte neemt fakkel over van haar “politieke moeder”: “Ik heb een heel sterk ambtenarenteam achter mij”

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 15 december legt Charlotte Vandemoortele (48, Eendracht) de eed af als nieuwe schepen ter opvolging van partijgenote Rita Delmotte (65). Apothekeres Charlotte erft de portefeuilles van haar “politieke moeder”, zoals Landbouw, Gezin en Senioren, en krijgt er ook Financiën bij. “Een hele boterham, maar ik ben gelukkig goed omringd.”

Als Rita Delmotte voorstelt om voor het fotomoment haar schepensjerp uit de wagen te gaan halen, bedenkt Charlotte Vandemoortele dat ze de hare nog moet bestellen. “Sowieso zal ik hem niet direct nodig hebben, met al die afgelaste activiteiten…”

Het gesprek met de afscheidnemende schepen en haar opvolgster verloopt bijzonder amicaal. Niet verwonderlijk, want de twee zijn buren in de Puymoortelstraat. Hoewel hun huisnummers elkaar opvolgen, wonen ze volgens Charlotte toch een 500-tal meter uit elkaar. Ze beschouwt Rita als haar “politieke moeder” en er blijkt nog een link tussen beide gezinnen te zijn. “Haar man (aannemer Stefan De Smul, red.) kwam ons in zijn tienerjaren een handje toesteken op het landbouwbedrijf. Het begon met hulp bij het wieden van onkruid tussen de bieten, maar hij is tot onze voldoening lange tijd blijven komen”, blikt Rita Delmotte terug.

Misverstand

In tegenstelling tot Charlotte komt zij uit een echt politiek nest. Broer Wilfried was 18 jaar schepen in Meulebeke, vader Joseph liefst 30 jaar. Rita zelf klokt af op 15 jaar, al wou ze in eerste instantie helemaal niks weten van de politiek toen een aantal Eendracht-getrouwen onder wie burgemeester Koenraad Degroote haar kwamen vragen. “Ik dacht eerst dat het voor mijn man Joan (Vercruysse, red.) was… Ze zijn toch nog een keer moeten terugkeren om mij te overtuigen, want 27 jaar geleden waren mijn dochters nog in hun kinderjaren. Gelukkig was Mieke oud genoeg om al grote zus te spelen voor onze andere dochters Evy en Vicky, respectievelijk zes en negen jaar jonger, en kon ik in het gezin altijd terugvallen op Joan.”

Toen Eendracht mij kwam vragen, dacht ik eerst dat het voor mijn man Joan was

Compostmeesters

Met tevredenheid en trots blikt de Dentergemse terug op 15 jaar schepenambt. “Samen met Rita Marichael zette ik de compostmeesterwerking op poten. Met compostmeesters Bea Van den Abeele en Jean-Pierre Decoene startten we ook een demoruimte op in het containerpark. Met Rita en de sportraad stippelde ik ook de eerste 10.000 stappenwandeling uit. Het kippenproject, waarbij inwoners tegen verminderde prijs twee legkippen konden kopen aan de gemeente, was een succes, net als de jaarlijkse lenteschoonmaak, die ons inmiddels een 50-tal ‘mooimakers’ opleverde die op geregelde tijdstippen hun straat of wijk netjes houden. Ik vermeld ook graag de plasticinzameling van de landbouwers in samenwerking met ex-collega-schepen Wim Declercq en mijn echtgenoot.”

Schepen Delmotte haalt ook het prille succes aan van de bebloemingsactie Dentergem Bloeit, op gang getrokken door Vicky De Rijcke en die in 2022 gegarandeerd een vervolg krijgt, en is blij dat de Seniorenadviesraad, na jaren van comateuze toestand, weer drie tot vier keer per jaar samenkomt.

Farmaceutisch expert

“Er is hier de voorbije jaren goed werk geleverd”, zegt Charlotte Vandemoortele. “Dat Dentergem zo goed als schuldenvrij is, maakt de portefeuille van financiën voor mij – ik heb een wetenschappelijke achtergrond en geen economische – iets toegankelijker. Ik heb een heel sterk ambtenarenteam achter mij en weet dat ik onze vorige financiënschepen Philip Vanhaesebrouck altijd mag bellen mocht ik advies nodig hebben.”

De aanstaande schepen blijft haar dagtaak bij apotheek De Bus op de markt in Wakken trouw, weliswaar in halftijds dienstverband, en wil ook haar engagement als farmaceutisch expert in het Tieltse vaccinatiecentrum niet laten varen. “De farmaceutisch expert is diegene die ’s morgens de frigo opent om net voldoende flesjes met vaccins uit te halen volgens het verwachte aantal streekgenoten dat langskomt voor een prik. Nadat de spuitjes zijn opgetrokken, ben ik het ook die ze een na een controleert en labelt. Ik doe dat heel graag, temeer omdat ik er ook veel Dentergemnaren de revue zie passeren.”

Tijd voor kleinkinderen

Reken daar nog eens bij dat Charlotte voorzitster is van Ferm Dentergem en je beseft dat haar agenda de komende tijd bijzonder goed gevuld zal zijn. “Voor onze kinderen Julie (20) en Thibault (18) hoef ik alleszins niet meer zo vaak thuis te zijn. Ze vinden het zelfs beter zo”, glimlacht Charlotte nog.

Wat haar voorgangster zal aanvangen met de vele vrijgekomen uurtjes? “Meer tijd doorbrengen met de familie en, als corona het toelaat, zeker ook met onze kleinkinderen Femke (16), Amber (14), Lotte (11), Noor (4), Lena (3), Fran (2) en Lucas (bijna 2). Af en toe eens een dichtbijvakantie meepikken, daar zal het evenmin aan ontbreken. En ik kan me ook uitleven als bestuurslid bij Ferm”, aldus nog Rita Delmotte, die de burgemeester, collega’s, het voltallige gemeentepersoneel en de inwoners van de gemeente wenst te bedanken voor het jarenlange samenwerking.