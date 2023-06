CD&V Oudenburg trekt als verruimingslijst CD&V+ naar de kiezer, Peter Velle wil weer burgemeester worden

De CD&V-oppositie trekt in oktober 2024 met een bredere lijst onder de noemer CD&V+ én met een nieuw logo naar de gemeenteraadsverkiezingen in Oudenburg. “We staan open voor geïnteresseerde Oudenburgenaars die zich niet meteen aan het nationale CD&V-project willen binden”, zeggen voorzitter Bart De Rudder en Peter Velle, die opnieuw de lijst zal trekken als kandidaat-burgemeester.

“Wij willen meer beweging zijn dan partij”, zegt Sofie Sanders. “Elk van onze mensen heeft wortels in het verenigingsleven en dat engagement blijven we belangrijk vinden. Op dat vlak is in Oudenburg trouwens nog heel wat werk aan de winkel. Tegenwoordig lijkt het er meer op dat het verenigingsleven de stad ondersteunt dan andersom.”

“Die authenticiteit en oprechte inzet gaf voor CD&V ook aanleiding tot de slagzin Écht voor Oudenburg”, legt voorzitter Bart De Rudder uit.

De nieuwe beweging is op zoek naar geëngageerde inwoners met een gezonde kritische geest en creativiteit die het project mee vorm willen geven op een andere manier dan wat vandaag in de stad gebeurt. “Voor Tjeven die het nog niet weten dat ze het zijn”, lacht Sofie Sanders “We zoeken heus niet alleen plechtigecommunicantjes. We vullen onze enthousiaste groep vrijwilligers graag aan met nieuwe jonge en minder jonge krachten. We hebben al enkele goede ideeën in de kast die we samen verder willen uitwerken.”

“Bij de meerderheid struikelen ze over hun eigen ego’s”

Oud-schepen en -burgemeester Peter Velle trekt opnieuw de lijst. “We kregen de afgelopen jaren soms het verwijt dat we niet te horen zijn. Dat is ook niet altijd makkelijk met een bestuur dat met behulp van een goedbetaalde en professionele campagnemachine de bevolking en pers overspoelt met kant-en-klare en goed gespeelde media-interventies. Toch speelden we de afgelopen jaren in en buiten de gemeenteraad actief, authentiek en oprecht onze rol als oppositie, stelden we vragen, gaven we kritiek, keurden we zaken af, maar werkten we ook constructief mee”, verduidelijkt Peter Velle, die de lijst zal trekken en kandidaat-burgemeester is.

Eigen voorstellen

“We kregen voorstellen zoals de hondenpoepzuilen, de gele doos, de eekhoornbrug, de ophaling van GFT, het charter werftransport, acties rond intrafamiliaal geweld… erdoor zonder veel zelfverheerlijking. Punten zoals handelskernversterking werden van tafel geveegd”, somt Peter Velle op. “We maken flink wat bedenkingen bij het huidige bestuur. Na minder dan twee jaar werden al twee schepenen binnen Open VLD en Vooruit vervangen door in aanvang niet-verkozenen. N-VA zit er met haar amper 227 stemmen in het schepencollege stil en braaf bij. De belastingen en retributies stegen exponentieel, de meerderheid struikelt over haar eigen ego’s en kerstpiemelt Oudenburg kapot”, stelt Peter Velle.

“Er is het debacle van het Welzijnshuis, waar de gouverneur zowaar een schijn van belangenvermenging vaststelde. De meerderheid verzweeg dat gewoon in de gemeenteraad. De appartementisering teistert onze stad en de vastgoedsector heerst. Er is een tekort aan kinderopvang, scholen zijn te klein en de mobiliteit staat onder druk. Ondertussen blijft dit bestuur trots en enthousiast rondrennen. Het wordt hoog tijd dat de stilzwijgende meerderheid van de bevolking die dat niet kan smaken een duidelijk signaal geeft. Wij staan daar meer dan ooit klaar voor.”