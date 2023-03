CD&V niet opgezet met grondaankoop voor aanleg stiltebos in Staden

In Staden keurde de gemeenteraad de ontwerpakte voor de aankoop van grond in de Hogestraat goed. Bedoeling is dat er een bos wordt aangelegd. CD&V kon zich daar niet in vinden en onthield zich bij de stemming.

“De aankoop kadert in onze ambitie om tegen het eind van deze legislatuur 11.500 bomen, het inwonersaantal van Staden, te plaatsen”, legt schepen van omgeving Chris Verhaeghe (Open Vld) uit.

Stilte- en bezinningsbos

“De eigenaar is zelf naar de gemeente gestapt met de vraag om de grond te kopen. Hij wilde de grond enkel maar verkopen op voorwaarde dat er bomen zouden aangeplant worden. Het gaat om een lap grond van goed 1 hectare aan de Hogestraat. We zouden er een stiltebos en bezinningsbos willen creëren voor zachte recreatie. Er komen dan ook geen speelelementen. We gaan er eerst een 6 meter brede groenzone aanleggen. Daarna volgt 6 meter aan struiken, vooral met bessensoorten. Ook qua bomen zal er meer toegelegd worden op notenbomen zoals tamme kastanje en okkernoot. Het is immers de bedoeling om er ook een snoepbos van te maken”.

“Het valt ons op dat er hier elke maand een stuk landbouwgrond gekocht wordt dat nadien niet meer als landbouwgrond gebruikt zal worden” – Hans Mommerency (CD&V)

De grond staat evenwel nog steeds ingekleurd als landbouwzone en dat viel niet in goede aarde bij CD&V. “Het valt ons op dat er hier elke maand een stuk landbouwgrond gekocht wordt dat nadien niet meer als landbouwgrond gebruikt zal worden”, stelt Hans Mommerency (CD&V). “Het stuk grond dat we nu willen aankopen staat inderdaad als landbouwgrond ingekleurd, maar wordt al lang niet meer als dusdanig gebruikt”, antwoordde schepen Verhaeghe. “Er werd indertijd zelfs met subsidie van de provincie een meidoornhaag en een kikkerpoel aangelegd”.

Zonevreemde elementen

“U bent zonevreemde elementen aan het construeren en dat is eigenlijk niet van doen voor een openbaar bestuur”, meent Hans Mommerency. “We gaan deze legislatuur ook een aantal hectare die een andere bestemming hebben dan landbouwgrond terug naar de landbouw brengen”, repliceerde burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Zo is er aan de Cockstraat in Oostnieuwkerke een stuk grond dat vroeger omgezet werd van landbouwgrond naar recreatiegebied voor de nabijgelegen sportsite. Het is de bedoeling om dat deze legislatuur terug om te zetten naar landbouwgrond. We kopen ook steeds landbouwgrond die aansluit bij het openbaar domein zoals bijvoorbeeld de grond naast het speelbos in de Ieperstraat. We gaan dus niet zomaar bossen te midden van landbouwpartijen gaan aanplanten. We kijken altijd als we een bestaande link met openbaar domein hebben. Het landbouwareaal dat we deze legislatuur innemen zal overigens heel beperkt zijn. Wat finaal als landbouwgrond ingenomen wordt zal miniem en verwaarloosbaar zijn”.