CD&V Houthulst strikt Kristof Delheye als nieuwe kandidaat voor 2024

Met de eedaflegging van Kristof Delheye voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) kennen we ook al meteen de eerste nieuwe kandidaat op de lijst van CD&V voor de verkiezingen van 2024. De 42-jarige ex-voetballer zegt dat hij in de politiek gaat om meer leven in de brouwerij te krijgen in Houthulst.

Doordat Ronny Goderis (CD&V) de overleden Marc Pysson (CD&V) opvolgde in de gemeenteraad, kwam zijn zetel vrij in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). CD&V vond echter geen beschikbare opvolgers op de lijst van 2018 waardoor de partij overging tot de aanstelling van een toekomstige verkiezingskandidaat in de persoon van Kristof Delheye.

Meer feestelijkheden

“Ik volg Ronny Goderis op in het Bijzonder Comité voor Sociale Bijstand voor CD&V om dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zelf op de lijst te staan”, bevestigt Kristof. “De reden dat ik in de politiek ga is omdat ik vind dat er wat meer leven in de brouwerij mag zijn dan dat er nu is. Het is dus mijn opzet om meer feestelijkheden te organiseren en de deelgemeenten levendig te houden.”

Ex-voetballer

Beroepshalve is Kristof zaakvoerder van broodjeszaak Limento in de Jonkershovestraat Houthulst. Hij is getrouwd met Cindy Hoorelbeke, stiefpapa van twee zonen, Gilles en Ward, en papa van een dochter Marie-Lou. In een vorig leven was Kristof een bekende voetballer in het provinciale voetbal. “Ik ben een van de weinigen die in alle drie de deelgemeenten gevoetbald heeft: bij Eendracht Jonkershove, bij KWS Houthulst en bij Merkem Sport. Op vandaag zit ik nog steeds in het bestuur van KWS Houthulst. (TOGH)