CD&V Heuvelland maakt zich zorgen over toestand kerkhof Wijtschate

CD&V Heuvelland vraagt een beter onderhoud van het kerkhof in Wijtschate. “Niet alleen de kerkhofmuur is aan het afbrokkelen, tussen de graven tiert het onkruid welig.” De technische dienst en de groendienst van de gemeente Heuvelland zullen de komende weken het nodige doen. “Een definitief herstel van de kerkhofmuur wordt pas later ingepland,” zegt schepen Dirk Baekelandt.

De ezelsrug en de steunberen van de kerkhofmuur worden binnenkort aangepakt. Dit betekent echter geen definitief herstel. “Dit doen we later wanneer de ontruiming van de graven op de planning staat. Het is naar onze mening niet zinvol om eerst alles te herstellen wanneer de kans op schade bij de ontruiming relatief groot kan zijn. Momenteel zijn er werken aan het kerkhof van Westouter. Wanneer Wijtschate gepland is is nog niet duidelijk.”

Onkruid

Een tweede probleem op het kerkhof van Wijtschate is het onkruid tussen de graven. Bevoegd schepen Bart Vanacker verwijst hier naar de bevoegde firma die net als op de speeltuinen van Heuvelland verantwoordelijk is voor het onderhoud.

“En dat gebeurt om de 2 tot 3 weken. Alleen kunnen de machines niet tot bij de graven. Verder willen de onderhoudsmannen ook niet zomaar de grafstenen betreden om het onkruid te wieden. In de meeste gevallen gebeurt dit door de familieleden. Ook onze groendienst gaat in de zomermaanden een viertal keer langs.” Bart Vanacker gaf ook nog mee dat de bestrijding van het onkruid door recente overheidsmaatregelen er niet op vergemakkelijkt is geworden.