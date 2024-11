CD&V en N-VA pikken het niet dat meerderheid dossier Grote Markt agendeert op laatste gemeenteraad: “Totaal gebrek aan respect voor de kiezer én in strijd met omzendbrief Somers”

Het dossier rond de Grote Markt was niet alleen een verhit onderwerp tijdens de voorbije verkiezingscampagne, ook in de lopende coalitieonderhandelingen blijft het een zwaar discussiepunt. Het bemoeilijkt de gesprekken dusdanig dat er sprake is van een echte patstelling.

De tegengestelde argumenten zijn bekend. Beide fracties CD&VPLUS en N-VA willen enkel de heraanleg van de bovengrond volgens het plan van 2021. “Op die manier creëren we quasi onmiddellijk een nieuw visitekaartje voor onze stad, zonder alle risico’s en kosten voor een ondergrondse parking. Team Blankenberge wil echter absoluut een ondergrondse parking. Dit brengt niet alleen een enorme financiële kost met zich mee voor de belastingbetaler maar ook de omwonenden en aanliggende handelszaken worden opgezadeld met een jarenlange bouwput”, zegt Sandy Buysschaert (CD&V). Daarnaast willen CD&VPLUS en N-VA ook het toeristisch parkeren liever niet naar de kern van het stadscentrum lokken.

“Waar wij onder het huidige initiatiefrecht van CD&VPLUS recent nog een voorstel deden om het dossier te ontmijnen, kiest de huidige meerderheid Team Blankenberge/Vooruit om het dossier voor een ondergrondse parking toch nog te agenderen op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. Dit nauwelijks zeven dagen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 3 december. Dit dossier nog willen goedkeuren is in strijd met de omzendbrief Somers, die stelt dat de huidige bestuursploeg geen financiële beslissingen meer mag nemen die een eventueel nieuwe bestuursploeg bezwaard en voor voldongen feiten plaatst. Het is ook een totaal gebrek aan respect voor de kiezer en de verkiezingsuitslag. Als winnaars van de verkiezingen kozen onder andere CD&VPLUS en N-VA immers in hun verkiezingsprogramma enkel voor een bovengrondse heraanleg van de Grote Markt. Dat de huidige meerderheid nu toch nog de ondergrondse parking wil forceren en daarbij ook nog eens 75.000 euro belastinggeld weggooit omdat iedere kandidaat-ontwikkelaar die een dossier indient een vergoeding krijgt, lijkt hen niet te interesseren. We hopen dit dossier de komende weken met een andere samenstelling van de gemeenteraad toch te kunnen tegenhouden en volop te gaan voor het plan Grote Markt zoals dat in 2021 op tafel lag. Dergelijk manoeuvre draagt niks bij aan de slaagkansen om tot een constructief gesprek te komen voor een eventuele coalitievorming en we betreuren dat.”