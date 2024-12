CD&V Deerlijk wint één zetel na hertelling van stemmen: “Nu voor iedereen duidelijk”

CD&V Deerlijk wint één zetel en Vlaams Belang verliest één zetel. Huidig burgemeester Claude Croes komt uiteindelijk tien voorkeurstemmen te kort ten opzichte van zijn opvolger Louis Vanderbeken. Dat blijkt uit het definitieve arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De CD&V-afdeling van Deerlijk vermoedde dat er op verkiezingsdag iets fout liep bij het tellen van de stemmen van telbureau 4 met de stembussen 9, 10 en 11 uit de Molenhoek. De partij die de absolute meerderheid behaalde, diende daarop een bezwaarschrift in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om een gedeeltelijke hertelling van de stemmen te vragen. Die klacht zorgde ervoor dat de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, die oorspronkelijk voorzien was op donderdag 5 december, niet kon doorgaan.

“De stemmen van telbureau 4 (met de stembussen 9, 10 en 11) werden op maandag 2 december opnieuw geteld in de ambtswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen onder toezicht van de bestuursrechter van de Raad van Verkiezingsbetwistingen”, verduidelijkt voorzitter van CD&V Deerlijk Yves Vande Wiele. “Hetarrest werd ondertussen bekend gemaakt en heeft ons gelijk gegeven.”

“De belangrijkste wijzigingen zijn enerzijds dat CD&V Deerlijk een extra zetel haalt in de gemeenteraad en nu 14 zetels op 23 heeft. Dit was ook de belangrijkste insteek van ons bezwaarschrift. Hierdoor komt Tine Willaert in de gemeenteraad ten koste van Joseph Vuylsteke, die Vlaams Belang ziet terugvallen van twee naar één zetel. Anderzijds heeft de uitslag ook gevolgen voor de samenstelling van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). Met CD&V Deerlijk krijgen we er daar één vertegenwoordiger bij en gaan we van drie naar vier zitjes”, aldus Yves Vande Wiele.

Miniem verschil

“Vermits ook de naamstemmen van stembus 9 ‘vergeten’ waren en nu erbij komen, hebben al onze kandidaten extra naamstemmen gekregen. Dit zorgt niet voor aardverschuivingen, maar nu is het voor iedereen duidelijk. Voor de spannende strijd om de burgemeesterssjerp is het kleine verschil van 64 stemmen in het voordeel van Louis Vanderbeken verkleind tot slechts tien stemmen. Louis Vanderbeken wordt dus de nieuwe burgemeester en Claude Croes eerste schepen.”

De installatie van de nieuwe gemeenteraad is gepland op dinsdag 17 december om 20 uur in buurthuis De Wieke.