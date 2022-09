CD&V Blankenberge-Uitkerke in ‘24 naar de kiezer als ‘CD&V Plus’: “Breed platform voor geëngageerde burgers”

CD&V Blankenberge-Uitkerke trekt in ‘24 naar de kiezer als ‘CD&V Plus’. “Op die manier willen we een breed platform zijn voor mensen die zich willen inzetten voor hun stad en medeburgers, zonder zich hiervoor noodzakelijk te moeten aansluiten bij een nationale partij”, klinkt het.

“De periode van politiek gekrakeel heeft het vertrouwen van onze inwoners aangetast. Waar politiek moet gaan over mensen, ging het sinds 25 augustus ‘21 (de machtswissel die door het nieuwe gemeentedecreet werd mogelijk gemaakt, red.) vooral over macht en eigenbelang. Jammer, want de politiek bepaalt ons dagelijks leven”, zegt gemeenteraadslid en gewezen schepen Sandy Buysschaert.

Door als verruimingspartij naar de kiezer te trekken, wil CD&V Blankenberge-Uitkerke zijn identiteit in de verf zetten. “Meer dan ooit is er nood aan bruggenbouwers en politiek dicht bij de mensen, over de partijgrenzen heen. Dit zit allemaal in ons DNA”, klinkt het. Marc Dhondt, voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke, vult aan. “We zijn fier op de waarden waar we als partij voor staan, en ook op de resultaten na bijna drie jaar beleidsdeelname”, klinkt het.

CD&V Plus roept inwoners op die zich mee willen inzetten voor hun stad en buurt. “En voor hun medeburgers, zonder dat ze zich hiervoor bij een nationale partij moeten voegen.” Eerstdaags wordt ook een postkaart verspreid met die oproep. “Daarnaast gaan we de komende weken een bevraging verspreiden over de krachtlijnen in verschillende beleidsdomeinen. De resultaten hiervan, moeten ons een leidraad geven als basis voor ons verkiezingsprogramma”, klinkt het nog.