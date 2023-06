Burgemeester Vleteren stuurt motie rond de werking van en communicatie met het AWV: “Ze moeten ernstig blijven hé”

“Zo kan het echt niet verder met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP) tijdens de gemeenteraad woensdagavond. “Het dossier rond de N8 (Ieper-Veurne) is al jaren een complete klucht, en mensen die tijdelijk het voetpad innemen bij verbouwingen wordt eerst gezegd dat ze daar niet moeten voor betalen, maar ze krijgen dan toch een belastingaanslag. Daarom sturen we een motie naar de bevoegde minister.”

De gemeente ervaart nog steeds een moeilijke werking met de diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor wat de gewestwegen (N8 en N321) betreft. “De problemen werden eerder ook al aangebracht op zitting van de gemeenteraad van september vorig jaar”, klinkt het bij de burgemeester.

“Aangekaarte problemen krijgen weinig tot geen gehoor en opvolging. Het gaat hierbij zowel om kleinere herstellingen, verbeterings- en onderhoudswerken als grotere gevraagde aanpassingen. Als we al een antwoord krijgen, is het steeds in de zin van ‘We hebben hiervoor geen centen’. In 2016-2017 werd er al een lijst van aan te pakken punten overgemaakt aan het AWV. De meeste zijn intussen wel uitgevoerd, maar toch zijn nog steeds een aantal zaken hangende.”

“Ook het dossier rond de N8 blijft zonder concreet engagement: timing, middelen, enz. Al jaren worden we in het ongewisse gelaten, en de plannen veranderen constant. Het is echt één grote klucht. Ik noem het een soort bezigheidstherapie, zonder enige vooruitgang. En zelfs voor hele kleine, maar dringende projectjes, is er nooit een budget. Op punten die via onze gemeentelijke Verkeerscommissie worden aangebracht, krijgen we nooit een reactie.”

Regelen via web portaal

Bijkomend is er nu ook een nieuw uitgewerkte omslachtige regeling (via een web portaal: https://wegenenverkeer.be/een-vergunning-aanvragen-hoe-en-wat), dit naast het EagleBe-platform. Het web portaal kan worden gebruikt voor aanvragen zoals inname van een deel van het openbaar domein langs gewestwegen of autosnelwegen, heeft u informatie nodig over de haalbaarheid van geplande (ver)bouwwerken of verkavelingen? Plant u de aanvraag van een omgevingsvergunning langs een gewestweg, autosnelweg of in een reservatiestrook, maar wilt u advies van het Agentschap Wegen en Verkeer hierover?

“Wanneer mensen verbouwingen willen uitvoeren, en hiervoor stellingen plaatsen op het voetpad, vragen wij als gemeente toelating aan het AWV, en of hiervoor moet betaald worden. Telefonisch krijgen wij de goedkeuring, en de melding dat er niet moet betaald worden. Maar onlangs nog kregen mensen uit Woesten, die werken uitvoerden langs de N8, een belastingaanslag, en zelfs een tweede aanmaning tot betaling van vele honderden euro. En dan is de gemeente de boeman. Het AWV moet ernstig blijven hé”, foeterde burgemeester Mourisse.

Nooit budget

“Deze zaken werden al meermaals gemeld, besproken, gemaild, enz. Het antwoord is bijna standaard dat daar geen budget voor is. Het schepencollege krijgt de klachten van de burgers, maar krijgt hierover zelf geen gehoor bij het AWV. Nochtans stelt hun missie en visie: ‘Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dé toonaangevende, toekomstgerichte wegbeheerder zijn voor alle weggebruikers. We zijn de motor van veilige, betrouwbare en duurzame infrastructuur en verkeersafwikkeling. Verkeersveiligheid komt bij ons steeds op de eerste plaats.’”

“Maar dit mogen we in Vleteren dus niet zo ondervinden. Er is geen transparant beleid, geen heldere communicatie en geen duidelijk aanspreekpunt. Het bestuur zal dit nu als een officiële motie/klacht namens de gemeenteraad overmaken, ook aan de bevoegd Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters van Open VLD”, aldus nog de burgemeester.

Oppositiepartij Vleteren Actief vreesde eerst wat voor mogelijke represailles vanwege het AWV, en stelde voor de motie in te dienen, samen met omliggende gemeenten. Uiteindelijk werd motie toch unaniem goedgekeurd.