Burgemeester en schepenen presenteren begroting ‘in evenwicht’

Op de gemeenteraad van vorige week heeft de meerderheid de jaarlijkse budgetoefening gemaakt. Door de inflatie en stijgende energieprijzen was die volgens burgemeester Jos Sypré ‘de moeilijkste in jaren’ was. Oppositiepartij N-VA reageerde met een ludieke actie op de gepresenteerde meerjarenplanning. “Enkel dankzij een cheque van de Beernemnaar is het budget van de gemeente in evenwicht”, reageert fractieleider Gijs Degrande.

Het was een komiek zicht vorige donderdagavond in het Beernemse gemeentehuis. Hoewel de Warmste Week nog niet officieel op gang was getrapt, nam de Beernemse fractie van N-VA toch een cheque mee naar de gemeenteraad.

De oppositie overhandigde ‘namens de Beernemse bevolking’ een bedrag van 7 miljoen euro aan de burgemeester en schepenen. Volgens de partij moeten de inwoners door de indexering van het Kadastraal inkomen en de gestegen personenbelasting de komende drie jaar 437 euro extra belastingen betalen.

“Dat komt boven op de belastingsverhoging die het gemeentebestuur in 2019 invoerde”, reageert Gijs Degrande. “Concreet loopt dat voor een modaal gezin van vier personen op tot 1.750 euro extra”, klinkt het nog.

Zwembad en school

Volgens schepen van financiën Patricia Waerniers (CD&V) was deze budgetoefening ook een efficiëntie-oefening. Grote investeringen als het zwembad en de nieuwbouw van de Oedelemse gemeenteschool blijven behouden, maar op diverse budgetposten van de gemeente zelf werd geld bespaard.

Volgens N-VA wordt onder meer geknipt in het budget voor vernieuwing van voetpaden en woonstraten, voor investeringen in het patrimonium, voor fietspaden en riolering zoals in de Wellingstraat en de Akkerstraat, voor gebouwen kinderopvang.

Gijs Degrande van N-VA is bezorgd over de toekomst van de Beernemse financiën. “Bij een eventuele tegenslag heeft onze gemeente amper marge. De dossiers van het zwembad en de gemeenteschool trekken bijna het hele budget naar zich toe. Daartegenover staat dat de kerntaken van de gemeente worden afgebouwd. In de komende jaren is er amper ruimte voor extra investeringen.”