Bruno Vanoverbeke is nieuwe gemeenteraads- en OCMW-voorzitter in Lendelede

Bruno Vanoverbeke (CD&V) werd officieel aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad en volgt daarmee schepen Pedro Ketels op die zijn ontslag indiende. Hij wordt ook voorzitter van het OCMW. Daan Mostaert volgt Pedro op als schepen.

Er waren donderdagavond in een veel te warme zaal Den Tap nogal wat supporters van de nieuwkomers in de raad opgedaagd. Alleszins veel jong volk voor de 23-jarige Daan Mostaert die begin de huidige legislatuur al gemeenteraadslid was voor de CD&V. Daan studeert nog politieke wetenschappen aan de UGent. Hij legde gisteren de eed af als nieuwe schepen.

Ook voor de 32-jarige Liese Decroubele waren er fans. Zij is het nieuwe gemeenteraadslid voor de CD&V. Liese was in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober tweede opvolger. Tine Desmet was eerste opvolger en kwam al in de plaats van Sofie Jonckheere. Liese werkt als opvoedster in het MPI De Pottelberg in Kortrijk.

En na alle plichtplegingen en dankwoordje mocht Bruno zijn eerste gemeenteraadszitting leiden. Een beetje onwennig in het begin – wat niet meer dan normaal is – maar toch vrij kordaat toen hij een veel te lang durend debat stopzette over een samenwerkingsovereenkomst met Leiedal in het kader van het lokaal energie- en klimaatpact.

6.000 euro voor Oekraïne

Lendelede geeft een toelage van 6.000 euro aan het consortium 12-12 voor noodhulp aan Oekraïne. “Het stond al vorige week in de pers”, zei Francis Bonte van Trots op Lendlee. “En nu vraag je daarvoor de goedkeuring aan de gemeenteraadsleden… Wat is onze rol dan als oppositie als we dergelijke zaken, die nog niet eens goedgekeurd zijn, al als goedgekeurd aangekondigd zien in de krant?” “Ik heb aan de pers gezegd dat we een voorstel in die zin aan de raad zouden voorleggen”, repliceerde burgemeester Carine Dewaele (CD&V).

Gudrun Debrabandere (N-VA) vroeg aan de gemeenteraadsvoorzitter om de zitpenningen van de N-VA-fractie door te storten aan 12-12. “Ik heb hier een brief van de Vlaamse overheid waarin staat dat dit niet kan en jullie zullen die bijdrage zelf moeten doorstorten”, reageerde de voorzitter. “Onze fractie heeft daarover informatie dat dit wel kan”, reageerde Gudrun Debrabandere. (IB)