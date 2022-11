Britta Roelants wordt opvolgster van schepen Eveline Van Quekelberghe in Damme

De fractie van CD&V+ heeft dinsdagavond beslist om gemeenteraadslid Britta Roelants voor te dragen als nieuwe schepen. Ze volgt Eveline Van Quekelberghe op, die eerder al had aangekondigd tegen het einde van het jaar op te stappen.

Met de aanduiding van de 32-jarige Britta Roelants uit Sijsele als nieuwe schepen trekt CD&V+ dus duidelijk de kaart van de jeugd. Daarvoor wordt ook de volgorde qua voorkeurstemmen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen aan de kant geschoven als parameter voor de aanduiding van een nieuwe schepen. Naar we vernemen, waren er twee stemrondes nodig om de nieuwe schepen aan te duiden en won Britta Roelants uiteindelijk nipt het pleit.

Er moest een nieuwe schepen worden voorgedragen aangezien eerste schepen Eveline Van Quekelberghe al enkele maanden geleden had aangegeven haar mandaat als schepen en gemeenteraadslid tegen uiterlijk het einde van het jaar stop te zetten, omdat ze zich niet langer kon vinden in de lokale politieke werking van partij en stadsbestuur.

Britta Roelants zal dus door de CD&V+-fractie, die de absolute meerderheid heeft, op de gemeenteraad voorgedragen worden als nieuwe schepen voor het restant van deze legislatuur, vanaf januari 2023.

Bezige bij

De aankomende schepen toont zich al lange tijd actief in het Damse jeugdleven, onder meer als gewezen lid en leidster bij Chiro Sijsele, de Damse Jeugdraad en de speelpleinwerking. Ze is ook actief binnen Jong CD&V Damme en speelt toneel bij Koninklijk Theater Rostune in Sijsele.

Professioneel is Britta Roelants actief als leerlingenbegeleidster en schoolorthopedagoog in het buitengewoon secundair onderwijs.

De fractie van CD&V+ heeft ook een nieuwe fractieleider aangeduid. Dat wordt gemeenteraadslid Els Vanneste uit Moerkerke. Zij is fulltime actief als landbouwster, samen met haar man Stefaan Cocquyt, als vijfde generatie in het familiaal landbouwbedrijf. Daarnaast is Els Vanneste bestuurslid van Ferm Moerkerke en engageert ze zich in diverse landbouworganisaties en belangengroepen in de regio. (PDV)