Bredene drukt een jaar lang de pauzeknop in voor nieuwe initiatieven

Op de eerste volwaardige gemeenteraad van de nieuwe legislatuur heeft Financiënschepen Lucas Vandendriessche (Alternatief24) prompt elke zweem van hoerastemming na de coalitiewissel de kop ingedrukt. “In 2025 drukken we de pauzeknop in voor alle nieuwe initiatieven. De precaire financiële situatie van de gemeente noopt ons hiertoe.” Na grote projecten als het wzc Jacky Maes en het nieuwe LAGO-zwembad worden de ambities van het nieuwe bestuur dus heel wat bescheidener.

Na de verlate eedaflegging van Filip Debaets (Vlaams Belang) en de toekenning van een eretitel aan een rist voormalige schepenen, was het aan kersvers Financiënschepen Lucas Vandendriessche (Alternatief24) om de feestvreugde te drukken met een weinig bemoedigende blik op de financiële situatie van de gemeente. Hij deed dat in het kader van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. “Deze meerderheid wil het komende jaar alle nieuwe initiatieven on hold zetten en eerst alle kosten monitoren. De staat van de gemeentekas dwingt ons hiertoe.”

Vandendriessche verwees hierbij onder meer naar de flink gestegen personeelskosten, de exploitatiekosten van het woonzorgcentrum en de dotaties aan de politie- en brandweerzone. “De toestand is met andere woorden ernstig en het zal inspanningen vergen van iedereen om onze financiën op orde te krijgen.” Vandendriessche wil met zijn ingreep de gemeentekas een jaar zuurstof geven. Er zijn daarbij geen taboes. “De kaasschaafmethode zal hier niet helpen, we zullen via een kerntakendebat moeten komen tot een antwoord op de vraag: ‘Wat moet de gemeente nog doen en wat wil ze nog doen?’. Er wachten ons immer nog heel wat uitdagingen qua klimaatadaptatie, mobiliteit, vergrijzing…” Belastingstijgingen komen er volgens Vandendriessche niet voor de Bredenaar. “Maar daar tegenover staan straks heel weinig extra uitgaven. Onze ambities zullen op zijn minst het komende jaar beperkt zijn.”

Te veel van het goede?

Kristof Vermeire (Team Bredene) toonde zich bezorgd over de vooropgestelde lineaire vermindering van de personeelskosten, die de nieuwe meerderheid voorop stelt. “Er was eerder sprake van 5 procent, maar ik zie dat nu al evolueren naar 8,7 procent in 2027. Als je weet dat het woonzorgcentrum met zowat de helft van de personeelskosten wegloopt, dan ben ik verontrust. Je kunt toch bezwaarlijk in het personeel van wzc Jacky Maes gaan knippen?”

Erwin Poppe (Alternatief24) verbaasde er zich over dat er plots (“voor het eerst in 13 jaar”) sprake was van de slechte staat van de gemeentefinanciën. “Waren we vroeger dan te optimistisch?” Hij vroeg zich af of twee grote projecten (het wzc Jacky Maes en het LAGO-zwembad) in enkele jaren tijd niet te veel van het goede waren geweest. “In een periode waarin we ook met corona, een energiecrisis, een zware indexeringsgolf… werden geconfronteerd. Die overmoedige uitgaven hebben ervoor gezorgd dat onze reserves, ooit 40 miljoen euro, opgebruikt zijn. Het wordt nu dus besparen. En dat zal zowel de bevolking als ambitieuze schepenen, die allicht mooie plannen koesteren, zwaar vallen.”

Spaarpotje

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) vond Poppes kritiek niet helemaal terecht. “Al van toen wijlen Jacky Maes Financiënschepen was, hebben we als gemeente eerst een spaarpotje aangelegd vooraleer we aan een nieuw project begonnen. Op die manier hebben we altijd een te grote leningslast vermeden. Een probleem waarmee heel wat andere gemeenten vandaag wel kampen. We hebben gedaan als een goede huisvader: eerst sparen en dan, liefst zonder leningen, je dromen realiseren… Onze reserves zijn daardoor vandaag inderdaad laag, ons spaarpotje moet opnieuw aangevuld. Dat komt ook omdat we het laatste jaar nog maar weinig nieuwe bouwprojecten hebben goedgekeurd. Daardoor zijn de belastinginkomsten niet gestegen zoals verhoopt. Maar aangezien we toekomstige verkavelingen niet kunnen tegenhouden, zal hierin opnieuw een kentering komen. Meer inwoners zorgen voor meer geld in de gemeentekas. Alleen is het maar de vraag in hoeverre de taxshift, waarrond de federale regeringsonderhandelaars samenzitten, onze inkomsten straks zullen hypothekeren…”