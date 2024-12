Brecht Bogaert (28) is nieuw gezicht in schepencollege: “980 voorkeurstemmen, een droom”

Brecht Bogaert neemt als tweede schepen in Langemark-Poelkapelle alle bevoegdheden van de dienst vrije tijd voor zijn rekening, waaronder zijn stokpaardje jeugd. De 28-jarige HR-consultant is echter vooral blij dat er nog drie twintigers in de gemeenteraad verkozen werden. “Als enige rechtstreeks verkozen jongere voelde ik me de afgelopen legislatuur soms op een eiland”, vertelt Brecht.

Brecht Bogaert (28) leefde de afgelopen weken op een wolk. Niet alleen won hij met Respect de gemeenteraadsverkiezingen en werd zijn goeie persoonlijke score beloond met een schepenpost, op 16 november stapte hij in het huwelijksbootje met Laure Ameloot. Omdat de tortelduifjes nog tot woensdag op huwelijksreis waren in Thailand werd de installatiegemeenteraad van de nieuwe legislatuur uitgesteld van maandag naar donderdag.

Emotioneel moment

Zo kon oma Rosa Blomme haar kleinzoon toch de eed als schepen zien afleggen. “Ik voelde wel dat het een emotioneel moment was voor haar”, zegt Brecht. “Eerlijk gezegd: voor de verkiezingen dacht ik dat we het net niet gingen halen. We moesten met minstens 10 procent stijgen om het kartel van de drie andere partijen te kloppen. Ik dacht wel dat we gingen omhoog gaan, maar net niet genoeg. Ik was heel verrast toen bleek dat we zo’n goede score haalden.”

Met 980 voorkeurstemmen eindigde hij op derde plaats na stemmenkanonnen Lieven Vanbelleghem en Marleen Soete. “Ik ben ook wel dankbaar dat ik als jongere ook de derde plaats kreeg op de lijst. Je zag dat iedereen veel stemmen haalde. Er werd heel sociaal gestemd. In 2018 haalde ik 448 stemmen, en toen leek dat voor mij veel. Nu waren er meer dan 400 mensen die van onze lijst alle bolletjes hebben ingekleurd. Ik vind dat wel mooi.”

“Ik kijk ernaar uit om met alle verenigingen kennis te maken”

Zijn goede persoonlijke resultaat kon hij wel verzilveren in een schepenmandaat. “Dat is wel een droom of hoop dat je hebt, maar ik had het echt niet verwacht. Als de kans zich voordoet moet je ze wel grijpen. Ik heb dan ook niet getwijfeld. Ik ben ook heel tevreden met mijn bevoegdheden jeugd, sport, cultuur, toerisme, immaterieel erfgoed en bibliotheek. We hebben ervoor gekozen om de dienst vrije tijd zo veel mogelijk samen te houden. Vooral jeugd was wel een stokpaardje voor mij de afgelopen legislatuur. Ik ben blij dat we in groep konden beslissen dat ik die kon krijgen. De rest van de dienst vrije tijd sluit daar mooi bij aan.”

Chiromeisjes

Als oppositieraadslid drong Brecht Bogaert dikwijls aan op een oplossing voor de Chiromeisjes. Nu moet hij het zelf waarmaken. “Ik hoop dat we daarin toch vooruitgang kunnen boeken zodat er eindelijk wat schot in de zaak komt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik weet dat er het afgelopen jaar studies zijn geweest van de WVI over verschillende locaties zoals de oude jongensschool zelf, maar ook naar nieuwe lokalen in de groenzone aan de achterkant van Aveve.”

“Dat onderzoek heb ik zelf nog niet kunnen inkijken, maar ik denk dat het belangrijkste is dat er wordt geluisterd naar wat de verenigingen zelf willen. Alle mogelijkheden blijven open. Voor ons is de Aveve een optie, maar dat betekent niet dat het dat moet zijn. Als uit de studies blijkt dat een andere locatie meer geschikt is, dan zullen we ook meegaan in dat verhaal.”

Zelf zat Brecht jarenlang in Chiro Lange Jo, maar was hij ook lang voorzitter van De Flodder. Hij voetbalde ook bij VK Langemark-Poelkapelle. “Nu badminton ik nog recreatief en zit ik bij bowlingclub The Flintstones”, vertelt hij. “Ik kijk ernaar uit om ook met de verschillende andere verenigingen kennis te maken. Dat is belangrijk om te kunnen uitmaken wat de noden zijn. Eerlijk gezegd moet er veel nog duidelijk worden voor mezelf, vooral op sport en cultuur. Het is ook allemaal nieuw voor mij.”

Frisse wind

“Ik ben vooral heel trots dat er vier jongeren verkozen zijn in de gemeenteraad. Ik hoop en ik denk dat dit kan zorgen voor een frisse wind in de gemeenteraad. Ik weet nog dat ik zes jaar geleden als enige jongere rechtstreeks was verkozen en me wel eens voelde alsof ik alleen op een eiland zat. Nu is dat een echte kentering”, besluit Brecht.