Brandweerkazerne kan eindelijk gesloopt worden: PFAS-waarden beneden norm

Oppositieraadslid Marnix Van Daele (Respect) informeerde tijdens de gemeenteraad van Ruiselede naar de stand van zaken rond de veelbesproken PFAS-vervuiling in de buurt van de voormalige brandweerkazerne. Burgemeester De Roo (RKD) had daarbij verrassend nieuws. De PFAS-vervuiling ligt onder de norm, waardoor bodemsanering niet nodig is. Resultaat: de voormalige brandweerkazerne kan dus gesloopt worden.

De mededeling van burgemeester Greet De Roo is opvallend, want het is uitgerekend diezelfde OVAM die in 2022 verhoogde hoeveelheden poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) had gevonden in de omgeving van de voormalige brandweerkazerne in de Aalterstraat. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat tot voor enkele jaren het moeilijk afbreekbare goedje verstopt zat in bepaalde soorten blusschuim. Dat is vandaag niet meer het geval.

Putwater ongeschikt

De vastgestelde bodemverontreiniging door OVAM had grote gevolgen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AGZ) adviseerde buurtbewoners en omliggende bedrijven in een straal van 500 meter rond de kazerne geen grondwater meer te gebruiken om te koken, koffie te zetten of ijsblokjes te maken. Het putwater was meteen ook ongeschikt om de moestuin te besproeien of het zwembad te vullen.

Plannen uitgesteld

De vastgestelde PFAS-vervuiling in 2022 was ook slecht nieuws voor het gemeentebestuur, dat plannen had om de voormalige kazerne te slopen. “We hebben een sloopvergunning en kunnen de werken de komende maanden uitvoeren”, liet burgemeester De Roo toen weten. Het hele zaakje moest echter uitgesteld worden tot het onderzoek was afgerond. Dat gebeurde blijkbaar al in oktober 2023, maar werd pas deze week aan de gemeente Ruiselede meegedeeld.

Knooppunt

Het gemeentebestuur heeft al concrete plannen met de ruimte. Een deel van de site wordt ingericht als hoppinpunt van De Lijn, een knooppunt voor diverse vormen van mobiliteit zoals openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen, laadpunten, mogelijk zelfs kluizen voor diverse pakjesdiensten.

Vanwege de laattijdige informatie van OVAM heeft het gemeentebestuur nog niet de kans gekregen om de buurtbewoners te informeren dat er met hun putwater eigenlijk niet zoveel mis is.