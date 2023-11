Bouwplannen rond Keizerspark worden hervat: “Budget is nu lager dan eerst geraamd”

De gemeenteraad van Wingene keurde de nieuwe studieopdracht voor het Keizerspark goed. Eind 2022 werd beslist om het vorige ontwerp niet te gunnen door de fors gestegen bouwkosten. Na een grondige herwerking van het eisenpakket en programma, kunnen de architecten weer aan de slag.

De site van het toekomstige Keizerspark bevindt zich op het huidige Gemeenteplein. Oorspronkelijk omvatte het project zowel de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum met theaterzaal, foyer, bar en bibliotheek, als de renovatie en de uitbreiding van het gemeentehuis en de herinrichting van de publieke ruimte eromheen. De fors gestegen bouwkosten zorgden ervoor dat het gemeentebestuur eind september 2022 besliste om het project niet te gunnen. In het najaar 2022 werden alternatieve scenario’s onder de loep genomen. Begin 2023 werd beslist om prioriteit te geven aan de realisatie van een vrijetijdscentrum, bibliotheek en multifunctionele ruimtes, samen met de vergroening van de omgeving. Het programma werd aangepast en de financiële kant werd grondig bekeken.

“We namen de nodige tijd om na te denken hoe de doelstellingen van het Keizerspark alsnog gerealiseerd kunnen worden, verduidelijkt burgemeester Lieven Huys (CD&V). “Door het eisenprogramma kritisch te bekijken landen we nu zelfs op een lager budget dan initieel geraamd bij de start van het project.”

Sloop parochiecentrum

“We willen de ruimte maximaal benutten”, vult schepen Brecht Warnez (CD&V) aan. “Het nieuwe vrijetijdscentrum moet voor allerhande activiteiten van de gemeenten en de verenigingen een thuis zijn. Een belangrijke aanpassing is de sloop van het parochiaal centrum. Zo bekomen we straks een eigentijds, energiezuinig vrijetijdscentrum en een loketzone die voldoen aan de noden van vandaag. We maken hiermee ook plaats om een groene plek te creëren in het hart van het centrum.”

De nieuwe studieopdracht omvat een cultuurzaal van 450 m² en een theaterspeelzone op de begane grond. Dit kan logistiek eenvoudiger en goedkoper gerealiseerd worden en wordt ook door acteurs weer meer gevraagd. Daarnaast komt er een uitschuifbare tribune in plaats van een vaste tribune, wat de zaal polyvalenter maakt in gebruik. Zitruimtes en leeshoeken worden geïntegreerd in andere ruimtes. Er komt een opdeelbare polyvalente ruimte van 200 m².

“Door het eisenprogramma kritisch te bekijken landen we nu zelfs op een lager budget dan initieel geraamd”

De renovatie van het huidige gemeentehuis maakt geen deel meer uit van de opdracht, maar de onthaalbalie, themabalies en vergaderruimtes om burgers op afspraak te ontvangen krijgt wel een plaats in het nieuwe vrijetijdscentrum. Het zorgt ervoor dat vergaderzalen en wachtruimtes ingedeeld kunnen worden. Het gebouw waar het gemeentehuis momenteel gevestigd is, zal in de toekomst dienst doen als backoffice voor het gemeentepersoneel van de nieuwe fusiegemeente. De renovatie van het oude gebouw wordt beperkt tot niet-structurele ingrepen en zal in eigen beheer opgevolgd worden.

Start zomer 2025

Het originele architectenteam Dertien12, Dhooge & Meganck-Ingenieur Architecten blijft, gezien het voortraject, aan boord, en kan nu met het nieuwe eisenpakket aan de slag. Eenmaal de ontwerpplannen en technische studies gefinaliseerd zijn, kan een nieuw bestek in de markt gezet worden om vervolgens een aannemer aan te stellen. De streefdatum voor de opstart van werken is de zomer van 2025. Het totale budget voor deze nieuwbouw wordt geraamd op 11 miljoen euro, inclusief btw en erelonen.