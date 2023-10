Bouw nieuwe Dorpshuis Ichtegem stap dichterbij

Tegen de zomer van 2024 zou de bouw van het nieuwe ‘Dorpshuis Ichtegem’ van start kunnen gaan. Het project moet de nieuwe sociale site van de gemeente worden. De gemeenteraad zette het licht op groen voor het bestek, de raming en lastvoorwaarden.

Vijftig jaar geleden opende op het Bruwierplein het gemeentehuis van Ichtegem. En net dit voorjaar ging datzelfde gebouw tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuw project. “Er komt een gloednieuw Dorpshuis”, opent burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Een compact gebouw, ingebed in het groen. Naast de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en de verschillende sociale diensten van het lokaal bestuur, zullen ook het Huis van het Kind en een loket burgerzaken hier hun intrek nemen.”

Aannemer

Het bestek – waarin staat beschreven wat het Dorpshuis allemaal zal omhelzen – werd goedgekeurd door de gemeenteraad. “Verder stelden we een wijziging in het rooilijnplan vast en hebben we het statuut van een het stukje gemeenteweg tussen de twee huidige groenzones opgeheven”, wil Cobbaert nog meegeven. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar aan aannemer. “De bedoeling is om de eigenlijke werken te kunnen starten tegen de zomer van 2024”, voegt eerste schepen Jan Bekaert (WIT) toe.

Moduleerbaar

Het nieuwe gebouw, dat één verdieping zal tellen, moet het gevecht met de tand des tijds een poosje kunnen voeren. De constructie van de verschillende bureaus gebeurt zodanig dat de wanden zonder veel problemen kunnen weggenomen worden. “Een moduleerbaar gebouw, dus, want wie weet wat de noden binnen pakweg tien jaar zullen zijn”, verklaart de burgemeester. Op het dak komen zonnepanelen, een warmtepomp wordt eveneens geïnstalleerd. De kostprijs van het project wordt geraamd op zo’n 4,8 miljoen euro. “De uitvoering ervan is een belangrijke stap in de verdere vernieuwing van de dorpskern van Ichtegem”, benadrukt Bekaert, bevoegd voor de gemeentefinanciën.

Sociale dienst

“Na de realisatie van het Dorpshuis kan onze sociale dienst verhuizen en kunnen we het oude gebouw in de Koekelarestraat slopen en integreren in de nieuwe dorpskern van Ichtegem. Deze investering is dan ook absoluut noodzakelijk.” Daarmee wordt ook verwezen naar de matige huidige staat van de bibliotheek.